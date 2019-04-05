Полиция задержала двоих активистов движения "Агит Россия" в Санкт-Петербурге по подозрению в причастности к акции с установкой надгробия с именем президента России Владимира Путина напротив Исаакиевского собора. Об этом сообщает телеграм-канал движения.

По данным телеграм-канала "Помощь задержанным в СПБ", Григорий Кудрявцев и Андрей Жексимбаев были задержаны вечером в среду. Им вменяют статью о нарушении порядка проведения акций, максимальное наказание по ней — арест до 10 суток.

В "Агит России" утверждают, что задержанные не имеют отношения к акции в Петербурге. В движении говорят, что полиция начала "охоту" на их активистов в городе.

Стилизованное под надгробие табличка с изображением Путина появилась в Петербурге 3 апреля. На ней указаны год рождения главы государства, годом смерти заявлен 2019. Ниже написано "Предал народ России".

Ранее подобные инсталляции появлялись в Москве и Набережных Челнах.