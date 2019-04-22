В Москве и Екатеринбурге активисты требуют снести памятники Ленину

В Москве сегодня, в 149-ю годовщину со дня рождения Владимира Ленина, на постаменте памятника Ленину на Калужской площади в Москве появился баннер с надписью " Подлежит демонтажу в рамках декоммунизации". Он провисел около 10 минут.

Как рассказал телеканалу "Дождь" один из организаторов проекта "Декоммунизация" Дмитрий Энтео, участники акции призывают "очистить страну от памятников функционерам государственного террора". По его словам, каждый памятник Ленину, Сталину, Дзержинскому, Кирову — это памятник государственному насилию, монументальное оправдание репрессий.

Аналогичная акция прошла и в Екатеринбурге. Наклейки со словами "Подлежит демонтажу в рамках декоммунизации" разместила на памятнике Ленину организация "Екатеринбург Консервативный", которая поддерживает местную епархию, сообщает Znak.com. Идею снести памятник Ленину на площади 1905 года в Екатеринбурге высказывают уже много лет — на этом месте до революции стоялКафедральный Богоявленский собор.

По данным на 2003 год, в России насчитывалось 1800 памятников Ленину. Памятники вождю Октябрьской революции и создателю советского государства воздвигали вплоть до 1989 года. Многие из них по-прежнему стоят на площадях, парках и скверах российских городов.

Памятник на Калужской площади — крупнейший в Москве.

6 марта суд в Москве назначил штраф в 500 рублей двум активистам проекта "Декоммунизация", которые кинули цветы в памятник на могиле Сталина у Кремлевской стены.

На Украине в 2015 году был принят закон о декоммунизации, предусматривающий снос памятников государственным деятелям советской эпохи. Памятники Ленину были снесены во всех городах Украины, кроме неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма.