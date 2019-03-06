Бросивших цветы в памятник Сталину оштрафовали на 500 рублей

Суд в Москве назначил штраф в 500 рублей двум активистам проекта "Декоммунизация", которые накануне кинули цветы в памятник на могиле Сталина у Кремлевской стены. Об этом сообщает портал МБХ-медиа со ссылкой на московского активиста Дмитрия Энтео.

Полиция оштрафовала участников акции Евгения Сучкова и Ольгу Савченко за мелкое хулиганство. По словам Энтео, который не участвовал а акции, правоохранители вначале пытались вменить активистам организацию несанкционированного митинга.

Накануне активистов задержала московская полиция. По словам Ольги Савченко, её задержали после того, как она "кинула цветком в лоб Сталину". Евгений Сучков, в свою очередь, бросил гвоздику в памятник со словами "гори в аду, палач народа, убийца женщин и детей".

5 марта в связи с 66-ой годовщиной смерти Сталина у Кремлевской стены проходила церемония, организованная КПРФ. Сторонники партии выстроились в очередь перед памятником Сталина, чтобы возложить цветы на его могилу.