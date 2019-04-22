Михаил Беньяш отсудил 100 тысяч рублей компенсации за арест

Суд в Краснодаре назначил 100 тысяч рублей компенсации морального вреда адвокату Михаилу Беньяшу, которого арестовали на 14 суток после акции против повышения пенсионного возраста. Об этом сам Беньяш написал в фейсбуке.

В ходе заседания представитель прокуратуры просила удовлетворить иск на 50 тысяч рублей, "но судья сочла, что арест адвоката стоит в два раза дороже", — сообщил Беньяш. Первоначально в иске было требование о компенсации в полмиллиона рублей за незаконный арест.

Михаила Беньяша задержали 9 сентября 2018 года, в день акции против повышения пенсионного возраста, которую проводили сторонники политика Алексея Навального. Суд назначил Беньяшу 14 суток ареста, признав его виновным в неповиновении полицейскому. Сам Беньяш утверждает, что при задержании сотрудники полиции избили его. Позднее против адвоката возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, в машине Беньяш укусил одного полицейского за руку, а другого ударил локтем по лицу.

В ноябре 2018 года, когда адвокат уже отбыл административный арест, прокуратура попросила отменить решение об аресте на 14 суток. Суд ходатайство поддержал. Однако сам Беньяш говорил, что это решение вряд ли "стоит воспринимать как благоприятное". По его мнению, обвинение, таким образом, искусственно формирует ещё одно доказательство по уголовному делу, рассмотрение которого продолжается в Ленинском районным суде Краснодара.