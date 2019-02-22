В Ленинском районном суде Краснодара начался процесс по делу адвоката Краснодарской краевой коллегии Михаила Беньяша, обвиняемого в применении насилия в отношении полицейских. Если на предварительном заседании судья Диана Беляк сочла невозможным участие СМИ в открытом заседании, то уже в завершающей стадии процесса удовлетворила ходатайство о видеосъемке.

СК РФ обвиняет Михаила Беньяша в применении насилия к сотрудникам уголовного розыска. Накануне анонсированного местным штабом Алексея Навального протестного шествия 9 сентября 2018 года адвокат был задержан. Выглядело это так: двое мужчин в обычной одежде стали запихивать шедшего по улице защитника в гражданский автомобиль. Следствие уверено, что добровольно севший в машину задержанный по дороге неожиданно накинулся на младших оперуполномоченных Долгова и Юрченко, укусив одного за руку, а второго несколько раз ударив локтем в лицо. Как Беньяш в наручниках, сидя на заднем сиденье, смог дотянуться до сидевшего впереди полицейского и ударить его локтем следователь не объяснил.

– В первый день судья Беляк была максимально корректна. Она демонстрировала непредвзятость как в высказываниях, так и в принятых решениях. Сторона защиты была крайне недовольна ее решениями на предварительных заседаниях, прежде всего постановлением о не допуске СМИ, судье был заявлен отвод. Она отвод не удовлетворила, но последующим поведением демонстрировала присутствие состязательности, – рассказывает Радио Свобода адвокат международной правозащитной группы "Агора" Александр Попков, защитник Михаила Беньяша.

Действительно, постановление судьи Беляк на предварительном заседании может вызвать разве что удивление: по ходатайству потерпевших – младших оперуполномоченных уголовного розыска Юрченко и Долгова, которые уверены, что негативные материалы в СМИ "вредят [их] деловой и рабочей репутации" – суд счел невозможным участие в заседании средств массовой информации. При этом заседания открытые, присутствовать на них в качестве слушателя может любой желающий. По какому принципу судья собралась отсеивать журналистов от "обычных граждан" неизвестно. Но на первом же заседании она, несмотря на собственное постановление, допустила несколько СМИ и даже разрешила вести видеосъемку в прениях.

– Также удовлетворено ходатайство о ведении судом официальной аудиозаписи. Это необходимо, чтобы в протоколе судебного заседания, как это было при рассмотрении дела главного редактора портала "БлогСочи" Александра Валова, не появлялись придуманные реплики, которых никто не говорил, – продолжает Попков. – Думаю, что удовлетворение ходатайств связано, прежде всего, с общественным вниманием к истории Беньяша и присутствием прессы, которая дисциплинирует суд.

Сам Михаил Беньяш не считает, что судья Диана Беляк в корне изменила свое отношение к процессу.

– Мне кажется, ходатайство о видеосъемке частично удовлетворено только потому, чтобы более устойчивым оказалось постановление об отказе в собственном отводе, удовлетворение ходатайства призвано показать объективность, – говорит Беньяш. – Судья делает свою работу, мы – свою.

В отношении Михаила Беньяша, активно участвующего в протестных акциях и защищающего их активистов в судах, были составлены административные протоколы за невыполнение законных требований полицейских и призывы к проведению несогласованного с мэрией Краснодара публичного мероприятия. Судья Диана Беляк (именно та, кто сегодня рассматривает уголовное дело) избрала в отношении адвоката меру пресечения в виде ареста, которая была отменена вышестоящей инстанцией. Эта же судья признала виновной в неповиновении законным требованиям полицейских Долгова и Юрченко единственную прямую свидетельницу по делу Ирину Бархотову, которую задержали вместе с Беньяшем.

Краснодарские активисты с помощью ГАС "Правосудие" подсчитали: за несколько лет судья Беляк вынесла более 40 обвинительных приговоров и ни одного оправдательного. Примечателен и факт родства судьи Ленинского районного суда Краснодара с заместителем полномочного представителя президента в ЮФО Леонидом Беляком.

Михаила Беньяша защищает команда из восьми опытных адвокатов, защитники надеются, что на объективность процесса повлияет внимание общественников и журналистов. Подсудимый, утверждает, что полицейские сами избили его в машине (это подтверждают фотографии с ссадинами и кровоподтеками на лице), а чтобы избежать наказания заявили про покусанную руку и удары локтем.