В Северной Ирландии отпустили подозреваемых в убийстве журналистки

В Северной Ирландии полиция отпустила двух молодых людей, задержанных в связи с убийством журналистки Лайры Макки. Никаких обвинений им не предъявили, сообщил в фейсбуке представитель полиции Джейсон Мерфи.

Молодых людей задержали 20 апреля. Тогда сообщалось, что им 18 и 19 лет и, что они задержаны по закону о противодействии терроризму.

29-летняя журналистка Лайра Макки была убита выстрелом в голову во время беспорядков в североирландском городе Лондондерри вечером 18 апреля. Полиция не исключает, что к нападению может быть причастна группировка "Новая Ирландская республиканская армия", выступающая за присоединение входящей в состав Великобритании Северной Ирландии к Ирландской Республике.

В преддверии дня независимости Ирландской Республики полиция проводила в Лондондерри поисковую операцию, направленную против радикальных республиканцев. Это спровоцировало беспорядки, Макки стала их единственной жертвой. Полицейские расследуют нападение как террористическую атаку. Макки занималась расследовательской журналистикой и была ЛГБТ-активистом.

Полиция Северной Ирландии вновь обратилась к жителям Лондондерри с призывом сообщить любую информацию об обстоятельствах убийства журналистки.