По делу об убийстве журналиста в Северной Ирландии арестованы два человека, одному из них 18, а другому 19 лет. Они задержаны по закону о противодействии терроризму, о выдвижении им обвинений пока не сообщалось. Об этом сообщает газета The Irish News со ссылкой на полицию региона.

29-летняя журналистка Лайра Макки была убита во время беспорядков в североирландском городе Лондондерри вечером 18 апреля. Она была застрелена выстрелом в голову, полиция подозревает, что к нападению может быть причастна группировка "Новая Ирландская республиканская армия", выступающая за присоединение входящей в состав Великобритании Северной Ирландии к республике Ирландия.

В преддверии дня независимости Ирландской Республики полиция проводила в Лондондерри поисковую операцию, направленную против радикальных республиканцев. Это спровоцировало беспорядки, Макки стала единственной их жертвой.

В полиции классифицируют нападение на неё как террористическую атаку. Макки занималась расследовательской журналистикой и была ЛГБТ-активистом.