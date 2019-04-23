"Дочь Путина" Катерина Тихонова защитит кандидатскую диссертацию

Катерина Тихонова, которую СМИ считают дочерью президента России Владимира Путина, 24 мая будет защищать диссертацию на соискание звания кандидат физико-математических наук. Об этом пишет сайт "Открытые медиа" со ссылкой электронную базу документов МГУ.

Диссертация Тихоновой посвящена созданию устройств, помогающих летчикам и космонавтам лучше ориентироваться в пространстве при экстремальных условиях.

Научными руководителями Тихоновой стали ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий и заведующий кафедрой прикладной механики и управления Владимир Александров. Согласно базе данных вуза, за последние 10 лет Садовничий был научным руководителем при написании диссертаций лишь три раза. А при защите дипломных работ студентов лишь однажды — в 2011 году, а его подопечной была сама Тихонова.

О том, что Катерина Тихонова на самом деле является одной из дочерей российского президента, первым рассказал в январе 2015 года журналист Олег Кашин. В ноябре 2015-го агентство Reuters подтвердило эту информацию в своем расследовании. О том, что Катерина Тихонова является дочерью Путина, говорил в интервью Bloomberg глава банка ВТБ Андрей Костин. В качестве дочери президента Тихонова упомянута и в сообщении Министерства финансов США о введении очередных санкций против ближайшего окружения Путина в апреле 2018 года. Президент России публично не подтверждал и не опровергал информацию о том, что Тихонова – его дочь. В июне 2017 года Путин рассказал, что обе его дочери живут в Москве, и подтвердил, что у него родился внук.

Фонд Тихоновой "Иннопрактика" разработал концепцию научно-технической долины МГУ. За последние пять лет фонд получил более 40 госконтрактов на сумму свыше одного миллиарда рублей, уточняет "МБХ медиа".



Деньги фонду, в частности, выделяли государственные компании "Роснефть", "Росатом" и "Транснефть". По данным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в 2015–2016 годах помимо денег от госконтрактов "Иннопрактика" получила более 4оо миллионов рублей в качестве "целевых взносов". Происхождение этих денег и то, на какие проекты они были потрачены, ФБК выяснить не удалось.