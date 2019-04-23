Сторонники Навального провели встречу с избирателями в Москве

Оппозиционный политик Алексей Навальный, а также кандидаты в депутаты Московской городской думы Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, Владимир Милов и Константин Янкаускас в понедельник вечером провели встречу со своими сторонниками в московском "Главклубе". За полчаса до начала к клубу выстроилась многолюдная очередь. Всего на акцию Навального, по оценкам журналистов, пришло от полутора до двух тысяч человек.

Независимые кандидаты в Мосгордуму по очереди выходили на сцену. Каждый из них подчёркивал, что он москвич,передаёт DW. По словам Ильи Яшина, они идут на выборы, чтобы защищать свою среду обитания, чтобы защищать свой родной город."Главное оружие правящей власти в политической борьбе — это вранье и пропаганда", - сказал Яшин. "Их стабильность — это 20 миллионов человек за чертой бедности, их стабильность — это 400 закрытых поликлиник в Москве, их стабильность — это повышение пенсионного возраста, их стабильность — это наглая ухмылка Медведева, который говорит пенсионерам в лицо, что денег нет, но им надо держаться", — говорил со сцены кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин. Яшин.

Последним на сцену вышел сам Алексей Навальный. Он рассказал про систему "Умное голосование", которое позволит избрать кандидата не из партии власти. Навальный выразил уверенность, что в случае победы оппозиционных сил на выборах в Мосгордуму, "Единая Россия" начнет терять свои позиции и в других городах.

“Что-то политически существует только, если это происходит в Москве”, - подчеркнул он. Оппозиционер также сказал, что готов объединиться с другими политическими силами для борьбы с "Единой Россией"на выборах в Мосгордуму, которые пройдут 8 сентября 2019 года.

Навальный объявил о запуске проекта "Умное голосование" в конце ноября. Политик предложил противникам "Единой России" голосовать за оппозиционного кандидата, у которого будут лучшие шансы на победу. Определять такого кандидата на каждом избирательном участке будет команда Навального по разработанным ей критериям.