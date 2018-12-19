Суд заблокировал сайт "Умного голосования" Навального

Суд в Москве в среду вынес решение о блокировке сайта "Умного голосования" Алексея Навального, а также всех его зеркал.
7 декабря этот ресурс был заблокирован Роскомнадзором. Тогда такую обеспечительную меру одобрила судья Ольга Синельникова, которая вынесла сегодняшнее решение.
Роскомнадзор внёс сайт нового предвыборного проекта Навального в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и обязал российских провайдеров ограничить к нему доступ с 7 декабря.
- В пресс-службе ведомства утверждают, что в Роскомнадзор поступили жалобы нескольких граждан. Те якобы обнаружили, что их данные без согласия обрабатываются на сайте 2019.vote
- Форма для сбора данных, используемая на сайте для получения согласия граждан на обработку данных, не соответствует критериям законодательства. А на самом сайте отсутствует прописанная политика конфиденциальности, а данные граждан хранятся за границей, что запрещено законом, заявил ранее пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
- Член Общественной палаты, прокремлёвский блогер Илья Ремесло заявил агентству РАПСИ, что сайт Навального заблокирован по его обращению.
- Навальный объявил о запуске проекта "Умное голосование" в конце ноября. Политик предложил противникам "Единой России" голосовать за оппозиционного кандидата, у которого будут лучшие шансы на победу. Определять такого кандидата на каждом избирательном участке будет команда Навального по разработанным ей критериям.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.