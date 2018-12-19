Суд заблокировал сайт "Умного голосования" Навального

Суд в Москве в среду вынес решение о блокировке сайта "Умного голосования" Алексея Навального, а также всех его зеркал.

7 декабря этот ресурс был заблокирован Роскомнадзором. Тогда такую обеспечительную меру одобрила судья Ольга Синельникова, которая вынесла сегодняшнее решение.

Роскомнадзор внёс сайт нового предвыборного проекта Навального в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и обязал российских провайдеров ограничить к нему доступ с 7 декабря.