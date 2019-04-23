СМИ: переговоры Путина и Ким Чен Ына состоятся 25 апреля во Владивостоке

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына состоятся 25 апреля в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, связанные с подготовкой визита лидера КНДР. Кампус в качестве места для встречи выбрала северокорейская сторона, настояв на этом варианте из-за требований к безопасности.

Ранее Кремль сообщал, что встреча Ким Чен Ына и Путина состоится в России во второй половине апреля. Однако точная дата не называлась.

Сегодня во Владивосток прибыла сестра Ким Чен Ына, директор отдела пропаганды и агитации Центрального комитета КНДР Ким Е Чжон - для окончательной проверки повестки встречи на высшем уровне, сообщло издание "Чосон Ильбо" со ссылкой на источники.



Ранее сегодня в аэропорт Владивостока прибыли два внеплановых рейса из Северной Кореи, передаёт Интерфакс. По предположению журналистов, из Пхеньяна могли прилететь сотрудники спецслужб, которые будут готовить визит лидера КНДР в Россию.

Как сообщали источники "Коммерсанта", делегация Ким Чен Ына, состоящая из 230 человек, планирует прибыть в Россию на бронированном поезде, который в 2002 году для путешествия по России использовал его отец - Ким Чен Ир. На поезд также планируется погрузить лимузин главы Северной Кореи. Как отмечали собеседники газеты, для проезда автомобиля пришлось на 20 сантиметров углубить въезд в ворота вокзала Владивостока.

После переговоров с Ким Чен ЫномПутин поедет в Пекин, где 25–27 апреля пройдет второй форум китайской инициативы "Пояс и путь". Северокорейский лидер, по информации источников,ещё один день проведёт во Владивостоке.

Ким Чен Ын ни разу с момента прихода к власти в 2011 году не был в России и никогда не встречался с Владимиром Путиным.