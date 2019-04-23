Белоруссия приостановила экспорт российских нефтепродуктов

Белоруссия приостановила экспорт бензина и дизельного топлива в Польшу, Украину и страны Балтии из-за некачественной российской нефти. Об этом "Интерфаксу" сообщил заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.

19 апреля в белорусском концерне "Белнефтехим" заявили о резком ухудшении качества поступающей из России нефти. В связи с этим компания сократтила поставки нефтепродуктов в другие страны.

22 апреля руководство Мозырского нефтеперерабатывающего завода заявило о выходе из строя дорогостоящего оборудования из-за некачественного сырья.

Источник загрязнения обнаружен в Самарской области, в полутора тысячах километров от белорусской границы. Минэнерго России, в свою очередь, пообещало, что качество поставляемой нефти скоро улучшится.