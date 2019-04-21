Белоруссия ограничила транзит российской нефти

Белорусский концерн "Белнефтехим" временно ограничил экспортные поставки нефтепродуктов из России в другие страны.

По словам заместителя председателя концерна Владимира Сизова, это связано с низким качества сырья и рисками по его переработке во время посевной кампании. Вместе с тем, он пообещал выполнить обязательства по поставкам иностранным контрагентам по мере исправления ситуации.

В пятницу в "Белнефтехиме" заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России – якобы содержание хлорорганических соединений в нефти Urals в десятки раз превысило предельно допустимые значения. Председатель концерна Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия будет настаивать на компенсации издержек в размере десятков миллионов долларов.

В концерне отдельно отметили, что отбор образцов производился в присутствии представителя российской компании "Транснефть", и он признал наличие проблем. Пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин заявил, что ситуация с качеством должна нормализоваться в начале следующей недели.

Ранее Россия ответила отказом на предложение Минска об увеличении тарифа на транзит нефти по территории Белоруссии на 23% в связи с необходимостью обеспечения экологической безопасности при транзите. Кроме того, Россельхознадзор объявил о введении временных ограничений на поставки яблок и груш из Белоруссии из-за поддельных фитосанитарных сертификатов, а также подверг Минск критике за то, что в Россию продолжают поступать продукты из Европы, попавшие под продовольственное эмбарго.

В ответ президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил действия официальной Москвы с введением санкций, заявив, что "там уже обнаглели настолько, что начинают выкручивать руки". В качестве контрмер Лукашенко призвал правительство остановить транзит российского газа по нефтепроводу "Дружба", поскольку тот давно нуждается в ремонте. В свою очередь, в "Транснефти" заверили, что состояние нефтепровода удовлетворительное и не требует аварийной остановки, одновременно выразив готовность помочь белорусским коллегам в ремонте.