Более 100 человек умерли от переутомления на выборах в Индонезии

В Индонезии, по меньшей мере, 92 члена избирательной комиссии умерли и 374 попали в больницу после всеобщих выборов, сообщает агентство Antara. Индонезийская полиция также заявляла о 15 погибших сотрудниках.

Причиной смертей служащих, чей рабочий день длился больше суток, стало изнеможение во время процедуры голосования и при подсчёте голосов, отметил председатель Центральной избирательной комиссии Индонезии Ариф Будиман. Полицейские умерли от переутомления и связанных с ним дорожных аварий.

Прошедшие 17 апреля выборы стали самыми крупными в мире. Помимо президента жители страны выбирали депутатов двух палат парламента и членов законодательных органов провинций и округов. По всей стране было открыто более 800 тысяч избирательных участков. Явка достигла около 80% из 192 млн человек, имеющих право голоса.

Будиман предложил выплатить семьям умерших и пострадавших компенсации в размере 16-36 миллионов рупий (около 72 – 163 тысяч рублей). Также он пообещал снизить нагрузку на сотрудников избирательных комиссий.