Показания Ахмеда Закаева по делу Анны Политковской переданы следствию

Адвокаты семьи Анны Политковской передали следствию показания чеченского политика и политического эмигранта Ахмеда Закаева по делу об убийстве журналистки "Новой газеты".

Как рассказала Интерфаксу адвокат Анна Ставицкая, в ходеопроса, который состоялся в Лондоне в ноябре прошлого года, Закаев, по её словам, убедительно объяснил, почему он совершенно не был заинтересован в убийстве Политковской.

Следственный комитет согласился сам официально допросить Закаева в Великобритании, сообщила Ставицая. Как и когда будет устроена эта процедура, пока неизвестно.

Ахмед Закаев с 2003 года живет в Великобритании, где ему предоставлено политическое убежище.

Ранее один из осужденных по делу об убийстве Анны Политковской, бывший сотрудник милиции Дмитрий Павлюченков в своих показаниях назвал Ахмеда Закаева и бизнесмена Бориса Березовского заказчиками преступления. Он утверждал, что у них с журналисткой, был конфликт.

Анна Политковская, обозреватель "Новой газеты", известная своими расследованиями нарушений прав человека в Чечне, была убита в Москве, в подъезде своего дома, в октябре 2006 года. Помимо Павлюченкова были осуждены Лом-Али Гайтукаев , бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов , а также Рустам, Ибрагим и Джабраил Махмудовы. Лом-Али Гайтукаев впоследствии умер в колонии. Заказчик убийства официально до сих пор не установлен.