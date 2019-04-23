ФСБ задержала главу Центра "Э" Карачаево-Черкесии по делу Арашукова

В Карачаево-Черкесии сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали бывшего первого заместителя главы управления регионального Следственного комитета генерала Казбека Булатова и начальника центра по противодействию экстремизму (Центра "Э") МВД республики, полковника Тимура Бетуганова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования дела члена Совета Федерации от КЧР Рауфа Арашукова. Информацию подтвердил источник в правительстве Карачаево-Черкесии.

Задержанных подозревают в причастности к противоправной деятельности, но суть подозрений РБК не уточняет. В феврале у обоих проходили обыски по делу Арашукова. Сообщается также, что кроме Бетуганова и Булатова задержаны ещё два сотрудника Следственного комитета по КЧР.

В пресс-службе регионального управления МВД отказались от комментариев. В региональном управлении Следственного комитета сообщили РБК, что "не обладают такой информацией".

Полковник Бетуганов был задержан рано утром на своем рабочем месте. Сейчас он находится в здании республиканского МВД в отделе по бандитизму и терроризму, где ему предъявляют обвинения, рассказал источник агентства.

Ранее РБК писало, что Бетуганов занимался оперативным сопровождением дел об убийствах зампреда движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и кандидата в президенты Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. В причастности к этим убийствам подозревают арестованного члена Совета Федерации Рауфа Арашукова.



Арашуков был задержан 30 января на заседании Совета Федерации и позднее арестован. Помимо подозрений в организации убийств его обвиняют в причастности к хищениям природного газа госкомпании "Газпром" на сумму в 30 миллиардов рублей.

По этому делу также арестованы отец Арашукова, его двоюродный брат и ещё несколько человек. В зависимости от роли каждого им вменяют мошенничество, создание преступного сообщества и участие в нём.

Арашуков отрицает все обвинения, называя уголовное дело против себя "заказным".

