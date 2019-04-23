Водопад с 48-го этажа и "волны под ногами". Землетрясение на Филиппинах

В центре и на севере Филиппин второй день подряд продолжаются сильные землетрясения. 22 апреля из-за подземных толчков на острове Лусон магнитудой 6,1 погибли минимум 16 человек и десятки были ранены. 23 апреля новое сильное землетрясение магнитудой не менее 6,5 произошло на острове Самар. Точно число жертв пока понять сложно – под завалами могло оказаться множество людей, о судьбе которых пока никто не знает.

На самом крупном филиппинском острове Лусон, где живут почти 53 миллиона человек и расположена столица Манила, землетрясение ощущалось почти везде. Спасатели сейчас продолжают искать выживших под обломками рухнувшего четырехэтажного мегамолла в маленьком городе Порак, примерно в 110 километрах к северу от столицы.

В расположенном неподалеку от Манилы городе Тагиг во время одного из подземных толчков треснул большой бассейн, находившийся на крыше 48-этажного коммерческого небоскреба, и вода хлынула на землю с огромной высоты, образовав на время гигантский водопад. При этом, что удивительно, никто сильно не пострадал, хотя в здании и вокруг него возникла сильная паника.

По данным филиппинских сейсмологов, с момента первого землетрясения они зарегистрировали в общей сложности более 400 подземных толчков. Некоторые из них имели магнитуду до 3,4.

Как рассказывают очевидцы, в Маниле и других городах, где очень много высотных зданий, большинство их ощутимо покачивались во время землетрясения, и на некоторых из них появились большие трещины в стенах.

Сейчас на Филиппинах подходит к концу пик туристического сезона, и после случившегося тысячи иностранных путешественников оказались в затруднительном положении: власти закрыли второй по значению в стране аэропорт Кларк, расположенный на месте бывшей военной базы ВВС США примерно в часе езды к северу от Манилы. Авиационные чиновники оценили повреждения главного здания терминала аэропорта как тяжелые, кроме того, на диспетчерской вышке также были обнаружены трещины.

Согласно предварительной оценке Геологической службы США, в целом на Филиппинах в последние два дня более 49 миллионов человек так или иначе чувствовали землетрясение, из них более 14 миллионов должны были пережить "ощущение начавшейся катастрофы".

В Маниле во время подземных толчков 22 апреля тысячи офисных работников и жителей домов выбежали из зданий в панике, некоторые – надев на себя строительные или военные каски. Многие описывали движение земли под ногами как морские волны, ходящие под лодкой.

Филиппины, наряду с соседней Индонезией, – одно из самых сейсмически активных государств мира. Все 7107 его островов имеют вулканическое происхождение и входят в Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо окружностью в 40 тысяч километров. Это область, состоящая из непрерывной череды вулканов и тектонических разломов – Тихоокеанское огненное кольцо условно проходит вокруг всего океана, от Новой Зеландии и Новой Гвинеи до всех островов Индонезии, а затем через Филиппины, Японию, Курильские острова и Камчатку и далее через Аляску по всему западному побережью Северной и Южной Америки до Антарктики. Именно в Тихоокеанском огненном кольце произошли около 90 процентов всех мировых землетрясений и 80 процентов самых мощных из них.