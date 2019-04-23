Бывший премьер-министр Франции предстанет перед судом за растрату

Во Франции уголовное дело о растрате в отношении бывшего премьер-министра Франсуа Фийона и его супруги передано в суд, сообщило 23 апреля издание Le Monde. Подозрения вокруг Фийона были обнародованы в разгар предвыборной кампании 2017 года, в которой он был кандидатом на пост президента Франции от правых сил. Речь шла о фиктивном найме на работу в парламент жены Фийона и его детей. Дело было возбуждено перед первым туром президентских выборов.

Постановление, необходимое для начала судебного процесса, было подписано судебными следователями в минувшую пятницу, сообщает AFP. Бывшему главе правительства при президенте Николя Саркози предъявлены обвинения в растрате государственных средств. Он может оказаться за решёткой на срок до 10 лет и быть оштрафован на 1 миллион евро.

Вместе с Франсуа Фийоном перед судом предстанет его супруга Пенелопа, именем которой французская пресса окрестила скандал двухлетней давности – "Пенелопагейт", сообщает Международное французское радио. Ей предъявлены обвинения в соучастии в растрате. Третьим лицом, обвиняемым по этому делу, является Марк Жуло, занимавший в парламенте депутатское кресло Фийона, пока тот руководил правительством с 2007 по 2012 год.

После серии разоблачительных публикаций журналисты насчитали в общей сложности 900 тысяч евро, полученных Пенелопой Фийон в парламенте Франции и в издании Revue des deux mondes в период с 1989 по 2013 год. СМИ также сообщили, что сын и дочь Фийона работали его помощниками в Сенате Франции (когда политик был сенатором), и в период с 2005 по 2007 год получили из казны 84 тысячи евро.