Ким Чен Ын прибыл в Россию для встречи с Владимиром Путиным

Лидер КНДР Ким Чен Ын сегодня рано утром прибыл в Россию на первую встречус президентом Владимиром Путиным.

На приграничной станции Хасан, где ненадолго остановился его бронированный поезд, Ким Чен Ына встречали губернатор Приморья Олег Кожемяко, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Помимо чиновников северокорейского лидера встретили девушки в русских народных костюмах, которые преподнесли ему каравай, отмечает ТАСС. Глава КНДР от каравая отказался. В Хасане Ким Чен Ын посетил Дом российско-корейской дружбы, известный также как "домик Ким Ир Сена" (Он был построен в 1986 году накануне визита в СССР его отца). После этого поезд северокорейского лидера отправился в Уссурийск, откуда он поедет во Владивосток, где, как ожидается, 25 апреля пройдут переговоры Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным.

По сообщению "Коммерсанта", саммит будет проходить в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Ожидается, что сначала руководители двух стран встретятся в формате тет-а-тет, а затем уже пройдут переговоры в расширенном составе. Накануне во Владивосток прибыла сестра лидера КНДРКим Е Чжон, которая обеспечивает подготовку визита.

Ким Чен Ын ни разу с момента прихода к власти в 2011 году не был в России и никогда не встречался с Владимиром Путиным.