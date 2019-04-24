"Не ощущается империя добра": лекция Бастрыкина расходится на цитаты

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин давно известен как человек, тяготеющий к высокой культуре - например, он дружит с писателями и пьёт чай с Борисом Гребенщиковым.

Известен и немного специфическим знакомством с современными реалиями - так, он нетвёрдо различает Инстаграм и Телеграм и рассматривает компьютерные изображения с помощью лупы.

На этот раз Александ Иванович повернулся к публике всеми гранями своего дарования. "Медиазона" опубликовала расшифровку его выступления на конференции "Право и государство будущего: эволюционные стратегии развития" во Всероссийском государственном университете юстиции. Читать по ссылке лучше полностью, приведём лишь лучшее на наш вкус:

Вот интересно, что два года подряд Организация Объединенных Наций, проводя опрос, какие страны самые счастливые — вы, наверное, об этом знаете — какую страну определили? Финскую республику! Два года подряд Финляндия признается по соцопросам, которые проводит Организация объединенных наций и социальные фонды исследований. Вот хороший вопрос из президиума: почему?

Я задался вопросом, полез в источники, и вот что оказывается. Это происходит по тому, что та самая Чухония, которая до 1917 года была в составе Российской империи, она отделилась и была очень бедной страной с тяжелым климатом, там полгода темно просто. Все-таки начало задумывать в лице финского государства о человеке, о конкретном финне, о конкретном поселке, о конкретном городке… И оказалось, что они пошли по пути социальных экспериментов.<...>

Я вам скажу честно, мы активно разрабатываем компьютерные технологии в криминалистике. Мы сегодня можем с помощью технологий увеличить зрачок глаза человека без всяких проводов и понять, лжет он или нет. Но станем ли мы от этого счастливее? Раскрываемость, наверное, повысится, но преступность сократится? Мы устраним причины коррупции, жестокого насилия, особенно в отношении детей, когда сегодня матери проявляют особую жестокость по отношению к детям.<...>

Или вот, готовимся к параду Победы, показывали вчера. Кто там? Женские батальоны же идут, потому что девочки ищут какую-то сильную структуру, где можно самореализоваться. Я не верю в какие-то фантазии о том, что они идут за благами. Верю, что они идут служить, потому что было 1,7 млн женщин в рядах Рабоче-Крестьянской Армии, которая победила фашизм. Это уже было. А мужчины часто думают, как уйти от службы.

Мне представляется, что нужно делать вот каким образом. Учитывая опыт европейских стран, да и наш собственный, вспомнить о том, что в 1991 году была уничтожена империя зла. Помните слова Рейгана? Под империей понимался великий Советский Союз. Мы тогда как-то все ошарашенные натиском на великий Советский Союз, империю зла, растерялись, утратили Союз, но дело даже не в этом.

Хорошо, империя зла была уничтожена, прошло четверть века, где же империя добра, которая, казалось бы, должна была прийти на смену уничтоженной империи зла? Ну вот, пожалуйста. Как-то не ощущается империя добра.<...>

Следующий момент, это виртуализации. Вот наконец, моя любимая тема. Вот я специально принес, чтобы немножко вас развеселить. Во! (Показывает лупу). Что это такое, товарищи? А? (Голос из зала: «Лупа!»). А что такое мэм, молодежь? Мэм? Виртуальный мэм? Я почему принес: в интернете можете посмотреть «Бастрыкин мэм», «Бастрыкин лупа». Я, оказывается, создал этой лупой мэм.<...>

Наконец, я бы хотел обратить внимание, что нужно поощрять нравственное и положительное поведение. Это мы особенно чувствуем, когда дети достают винтовки, пистолеты, бомбы, гранаты и идут в наши школы. В чем, как вы думаете, причина? Тут специальная аудитория Керчи, да? Никогда бы не поверил, что доживу до такого дня. Унижение. На основе разного имущественного положения. Этого мальчика в Керчи постоянно унижали одноклассники. Я не знал этого, оказывается, сейчасважно ходить в джинсах именно американских, а не в подделке под американские, футболка точно такая, не подделка. Он в подделках [ходил], покупал на рынке где-то, у него мама одна была, его постоянно унижали на этой основе. Вот результат — нашел вариант. Где? В интернете. Посмотрел, как в американской действительности это произошло, мальчик из известного американского штата.

Илья Морозов:

ПОСЛЕ СМЕРТИ ЧЕРНОМЫРДИНА ЕСТЬ С КЕМ ПОГОВОРИТЬ!!!

Встречайте - новая звезда российской мысли, А. И. Бастрыкин.

Начиная с первой строчки - "Мы 25 лет вроде как движемся в направлении развития будущего нашего государства и права. А каким должно быть это развитие на фоне того, что 25 лет мы уже куда-то двигались?" у меня полный катарсис. Это вам не то, как говорится.

Сергей Смирнов:

Бастрыкин выступил с лекцией (осторожно, много ада!)

"Я вам скажу честно, мы активно разрабатываем компьютерные технологии в криминалистике. Мы сегодня можем с помощью технологий увеличить зрачок глаза человека без всяких проводов и понять, лжет он или нет"

Еще много геополитики, полное незнание истории, а также американские джинсы и шутинг в Керчи

Тимур Князев:

Спокоен за российское следствие

Кирилл Шулика:

Сообщите, кто-нибудь Бастрыкину, что это называется "ответить за шмот". И виноват в этом совсем не Интернет, а пропаганда, которая уже с детского сада под видом патриотизма воспитывает жестокость.

Стас Кувалдин:

Такое печатление, что Бастрыкин живет в 1984 году и читает журнал "Ровесник".

"Американские джинсы, а не подделки" my ass/

Еще надо было сказать, что посмотрел видеокассету с американским боевиком - "смотрел в интернете" - это отступление от классики