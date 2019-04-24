Чиновники выступили против вывоза мусора из Москвы в Шиес

Против строительства полигона для мусора из Москвы в районе станции Шиес Архангельской области выступают не только общественные активисты, но и местные власти. Об этом пишут "Ведомости".

Администрация ближайшего к Шиесу поселка Урдома просила признать уже возведенные конструкции самостроем и через суд пыталась добиться их сноса. Но суд в иске отказал.

Как рассказал изданию местный чиновник, инвестор начал стройку без технического проекта и разрешения на строительство. У проекта не было общественных обсуждений, есть только рамочное только соглашение и сумма.

Источник газеты добавил, что компанию уже оштрафовали по иску Росприроднадзора на 400 тысяч рублей за бурение скважин без лицензии. Претензии к проекту возникли у Ростехнадозора, а также у Росводоресурсов, где сказали, что полигон будет построен в зоне санитарной охраны, из-за чего может возникнуть угроза загрязнения источника питьевой воды.

Правительство Москвы и губернатор Архангельской области Игорь Орлов осенью объявили, что создают экотехнопарк "Шиес" и подписали инвестиционное соглашение об этом. Стоимость проекта оценена в 10,5 миллиардов рублей. С июля 2018 года на станции Шиес идёт строительство полигона для московского мусора. В течение 20 лет в Шиес собираются привезти более 10 миллионов тонн бытовых отходов. Шиес расположен в возвышенной и заболоченной местности, откуда около 150 ручьев стекают в реку Вычегда, которая впадает в Северную Двину.

Местные жители настаивают, что строительство незаконно и может привести к экологической катастрофе. С августа в Архангельской области не прекращаются митинги и другие акции протеста против ввоза московского мусора в регион.