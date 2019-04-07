Полиция разогнала бессрочный митинг против мусорного полигона в центре Архангельска. Акция против строительства мусорного полигона у станции Шиес началась в воскресенье. Несмотря на то, что она не была согласована с властями, в ней приняли участие до трёх тысяч человек, сообщает "Новая газета".
Акция протеста началась в середине воскресенья на Площади профсоюзов, трансляцию вело в своём Youtube-канале издание SOTA.vision. Участники митинга пошли на площадь Ленина, где у здания регионального правительства призвали губернатора Игоря Орлова уйти в отставку. На площади митингующие объявили о начале бессрочной акции и объявили, что будут стоять у здания правительства с палатками. Людей, пытавшихся остаться, разогнала полиция, сообщает МБХ-медиа.
- На станции Шиес Ленского района Архангельской области с июля 2018 года идёт строительство полигона для московского мусора. В течение 20 лет в Шиес собираются привезти более 10,5 миллионов тонн бытовых отходов. Шиес расположен в возвышенной и заболоченной местности, откуда около 150 ручьев стекают в реку Вычегда, которая впадает в Северную Двину. Местные активисты опасаются, что складирование отходов приведет к экологической катастрофе.
- Кроме Архангельска акции протеста в воскресенье прошли ещё в нескольких городах области, сообщает издание 29.ру. В Северодвинске на акцию вышли несколько тысяч человек, утверждает издание "Северная неделя".
- Власти Москвы планируют вывозить мусор в семь регионов России, следует из расследования "Медузы". Свалки в городе и Подмосковье замораживаются после уличных протестов. Поэтому больше 6,6 миллиона тонн отходов будут ежегодно отправляться в Архангельскую, Владимирскую, Смоленскую, Калужскую, Костромскую, Тульскую и Ярославскую области.
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