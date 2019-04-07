Полиция разогнала бессрочный митинг против мусорного полигона в центре Архангельска. Акция против строительства мусорного полигона у станции Шиес началась в воскресенье. Несмотря на то, что она не была согласована с властями, в ней приняли участие до трёх тысяч человек, сообщает "Новая газета".

Акция протеста началась в середине воскресенья на Площади профсоюзов, трансляцию вело в своём Youtube-канале издание SOTA.vision. Участники митинга пошли на площадь Ленина, где у здания регионального правительства призвали губернатора Игоря Орлова уйти в отставку. На площади митингующие объявили о начале бессрочной акции и объявили, что будут стоять у здания правительства с палатками. Людей, пытавшихся остаться, разогнала полиция, сообщает МБХ-медиа.