Резкое обострение отношений России и Беларуси. Leon Kremer #51

Сегодня мы поговорим о новой торговой войне между РФ и Беларусью. Такого тона в дипломатии между странами пожалуй еще никогда не было. Уничтожение продукции сельского хозяйства, перекрытие импорта нефтепродуктов, резкие слова на совещаниях. Нефтепроводы раньше не перекрывались даже во время ремонта, потому что экспорт нефти для России - это важнейшая статья доходов. Через территорию Беларуси проходят объемы до 40-50 млн тонн в год, и в случае перекрытия этого потока, перенаправить такие мощности будет очень сложно, все это приведет к колоссальным убыткам. Обе стороны стали искать альтернативные пути покупки и импорта сырья. В этом ролике мы разберем истинные причины этой торговой войны.