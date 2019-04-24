12-летняя девочка Тася из деревни Томсино в Псковской области написала президенту России Владимиру Путину письмо, в котором попросила оказать материальную помощь ее матери, работавшей медсестрой в местной больнице.

Путин помощи не прислал (хотя на просьбу откликнулись многие читатели статьи о девочке), но в деревне, куда Тася и Елена Перчиковы переехали из Ленинградской области незадолго до этого, история с письмом президенту не понравилась – мол, нужно "работать, а не просить".

Тасю обвиняли в воровстве, ее бывшая подруга познакомилась с ней в сети под видом некоего молодого человека и выманила у нее обнаженные фотографии, мать девочки сообщила о телефонных угрозах. Ее сожитель потребовал, чтобы Перчиковы покинули дом, в котором они вместе жили. В историю вмешались власти области.

В результате семья Перчиковых была вынуждена покинуть Томсино и уехать в другую деревню области. Они собираются сменить фамилию, чтобы оставить эту историю позади.

Последние дни Таси в Томсине – в фильме Марии Павловой и Максима Пахомова.

Тася – Путину

Здравствуйте, Владимир Владимирович! Меня зовут Таисия Перчикова, мне 12 лет. Я живу с мамой Перчиковой Еленой Анатольевной. Работает она в районной больнице в приемном покое. Зарплаты в больнице не хватает, она около МРОТ, около 12 тысяч, поэтому моя мама работает на двух дежурствах. Пожалуйста, помогите моей маме сделать подарок – мотоблок или минитрактор, чтобы маме было полегче и чтобы можно было лучше обрабатывать землю.

Жительницы деревни

Эту девочку я так жалела, когда [она] приехала первый день. У меня туалет на улице, [а тут] у меня мини-туалет: "Сходи, детка, и по большому и по маленькому". Вот как я девочку жалела. Знаете, почему я виновата? Она у меня денежку стащила из сумки белым днем. Вот что я виновата. Взяла денежки, 5 тысяч – это не сто рублей, из кошелька. "Тася, или деньги, или милиция" – это мои слова. Выходит Тася: "Я деньги не брала". Заплакала. Мать в приказном порядке: "Сейчас же неси деньги". Потом отец повторяет: "Неси деньги". Она вынесла 5 тысяч: "Но я не брала ваших денег". Денежки новые, я деньги никогда не мну, у меня ровненько лежат.

Нужно работать и работать, а не просить. А как мы после войны начинали? Я с 10 лет начала работать. Война началась в 1941-м, а я 1931-го года [рождения], 10 лет [мне было]. Четыре года война. Это была работа тяжелая, и помощи ни у кого не прошу.

Мы даже удивились: молодые, сильные, и просить помощь, в деревне живя. Как так можно? Это мама настроила. Давай позвоним своим правнучкам, пускай напишут, может, тоже выделят какой-нибудь фонд.

Встреча чиновника из области с жителями деревни

Центр Псковской области сегодня в вашей деревне. Если брать интернет. Есть две стороны медали, мы все это понимаем. Мы видим ваше негодование, как вас начинают поливать в сети. С одной стороны обижаются одни, с другой – другие. Сейчас такая как раз непонятная мне до конца ситуация. Я так думаю, что они заложники, мне так показалось. Понятно, что, наверное, вина их самих, потому что они вышли в сеть со своими фотографиями, их теперь знают все.

(Реплики из зала) ​Может быть, причина в самой Перчиковой? Со своим уставом в чужой монастырь не ходят.

Никто никогда не мог угрожать. Дело в том, что с ними никто не общается, и они ни с кем не общаются.

А нам обидно, что так сделали.

Нам за район обидно, и за Томсино обидно. Поймите, это не она. Я хочу до вас довести – это интернет. Это люди специально обученные, поверьте. Там работают серьезные люди, чтобы взбудоражить население. Ваша задача не поддаваться на это.

Мать Таси

Хоть в силу возраста и своей активности она расценивает это больше как игру: "О, люди к нам приехали". Я пока не хочу на этом очень сильно акцентировать внимание, как игра останется для нее.

(О своем сожителе) Он категорически: "Девочки, вам срок до 1 апреля – переезжайте". То, что сделала она, – по его словам, она его опозорила и унизила здесь.

(Тасе) Лучше уйди, это взрослый разговор. Ты не поняла ничего? Тебе весело и хорошо, ты популярна, а я в дерьме и не знаю, как из него выбраться. Что, что ты ребенок? Голову же можно включать.

Она не понимает. Ей хорошо, она популярна, ей ничего делать уже не надо. Поэтому Юрий Георгиевич так и сказал: "Девочки, собирайте вещи, я не хочу этого ни терпеть, ни видеть, ни слышать, ничего. Потому что я не знаю, чего можно ждать от этой красоты".

После того, как мы переедем, будут поданы документы на смену фамилии, и моей, и ребенка.

Бывшая подруга Таси

Лучшие подруги были. Она начала прикалываться и Путину написала. Еще у меня парня хотела отбить. У Федорыча есть сын старший, мы из-за него поругались. Нам обоим нравился, а любил меня он. Она решила себе его забрать, он ее послал, она на меня взъелась, типа, я его натравила. Получается, что всегда виновата я у нее. Потом я припомнила, что она у меня украла телефон, припомнила про Путина. Потом я ее развела, можно сказать. С "левой" странички написала от имени парня, типа, люблю ее. Она повелась, дура. Я ее развела, потом мы все угорали над ней. Прикалывались, переписку показала. И всем смешно стало, какая она влюбчивая, в незнакомых особенно.

У нас все добрые. Мы сперва рады были, но потом у нас злость была на нее​. Особенно когда она у Димы телефон украла, у моего брата. И у меня, и у него потом. Пришла на следующий день: "Не ругайся, я взяла Димин телефон". Теперь я ее развела, мама пожаловалась. Из-за этого теперь ко мне каждый день полиция ездит, допрашивают.

Тася

– Что бы тебе хотелось сейчас?

– Просто сменить фамилию, имя, отчество, переехать и никого не трогать... А еще хотела бы, чтобы сюда приехал Владимир Владимирович Путин. Я еще в это верю.

– Зачем он тебе?

– Чтобы сделал, что я попросила.

– Так он же сделал, что ты попросила.

– Что он сделал?

– Люди тебе прислали мотоблок.

– Люди, а не он.

– Так зачем тебе он, какое тебе до него дело? Почему тебе важно?

– Потому что я хочу убедиться, что он правда детям помогает.

– А с чего ты взяла, что он детям помогает?

– В новостях же есть: вот он одному ребенку исполнил мечту, вот другому, вот третьему...

– А если бы ты что-то для себя хотела безотносительно к Путину, переезду?

– Чтобы был свой домик, красивый. Чтобы исполнилась бабушкина мечта – делать открытки своими руками и их продавать. Сделать магазинчик, делать открытки, продавать их.

– Что бы еще у тебя в этом домике было?

– Чтобы мама жила спокойно и счастливо, чтобы меня у нее не было.

– Почему?

– Я мешаю маме. Я только все порчу.