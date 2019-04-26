Симптоматическое лечение. Алексей Цветков – об эволюции демократии

Некоторые представители Демократической партии США, ознакомившись с докладом специального прокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в президентскую кампанию 2016 года и контактах Кремля с командой Дональда Трампа, пришли к выводу, что он содержит сведения о возможных преступлениях, и возобновили призывы к началу процедуры импичмента. В этом они расходятся с позицией спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, считающей такую процедуру нецелесообразной. Во-первых, уверена спикер, идея может привести к дальнейшей поляризации и без того расколотого электората; во-вторых, республиканское большинство в Сенате, где должен состояться суд по вынесению импичмента, скорее всего, не допустит обвинительного приговора.

​Но даже если отвлечься от этих обстоятельств, то за ними просматривается довольно очевидный ход мысли: избрание Трампа – всего лишь временная аномалия, избавившись от которого, можно вернуть страну в прежнее русло. Между тем, согласно опросам общественного мнения, поддержка президента среди населения (пусть и невысокая с первых же дней после его вступления в должность) оказалась стабильной и редко опускается заметно ниже показателя в 40 процентов, каковы бы ни были предполагаемые откровения Мюллера. Это препятствие должно быть учтено в любой будущей президентской кампании, в то время как очевидное полевение демократической фракции в Конгрессе после последних выборов и позиции многих уже объявленных демократических кандидатов в президенты не очень учитывают этот фактор.

Традиционная изоляция США, обусловленная их экономической мощью и географическим положением меж двух океанов, способствует тому, что внутренняя политическая ситуация рассматривается многими как нечто отдельное и уникальное, не очень связанное с процессами, протекающими по ту сторону "атлантического пруда". Хотя ведущие специалисты (такие, например, как Яша Маунк из Центра европейских исследований в Гарвардском университете) уже давно отмечают общность популистской волны, захлестнувшей весь западный (и не только) мир. В частности, одна из главных причин кризиса – тревога значительной части населения в связи с реальным, или даже воображаемым, как в Венгрии или Польше, наплывом мигрантов, эта черта объединяет такие, казалось бы, не слишком близкие явления, как расширение влияния правой партии AfD в ФРГ и Брекзит в Соединенном Королевстве. Легко заметить, что один из главных пунктов программы Трампа – возведение стены на южной границе США, где президент, вместе со своим электоратом, видит угрозу конституционному строю страны в неконтролируемом потоке беженцев, в том числе обращающихся за политическим убежищем, и это право он стремится ограничить.

Для того чтобы сохранить основы демократии, необходимо наладить коммуникации между сегментами электората: демократия основана на обоюдных компромиссах, а не на несокрушимых принципах враждующих лагерей. Но практика показывает, что это далеко не так просто и результат нередко прямо противоположен желаемому. Пример Финляндии не внушает оптимизма. В этой стране мейнстримные партии попытались "приручить" крайне правых "истинных финнов" с их евроскептической и антииммиграционной платформой и ввели их в правительство. В результате от этих последних откололась умеренная фракция и в конечном счете потерпела крах, тогда как "истинные" всё с той же радикальной платформой получили на последних выборах 17 с половиной процентов голосов, почти столько же, сколько в 2015 году, и лишь на две десятых процента меньше, чем победившие социал-демократы. Наведение мостов фактически провалилось.

Эволюция либеральной демократии столкнулась с системным кризисом, выйти из которого можно только системными методами

Проблема популизма осложняется множественностью его побудительных мотивов, за пределами ЕС и США иммиграция не всегда в центре внимания. В Бразилии причиной победы на выборах Жаира Болсонару, поклонника военных переворотов и борца с феминизмом и ЛГБТ, стала массовая коррупция. И уже совершенно радикальный случай – Украина. Проигравшие сторонники Петра Порошенко (по итогам голосования – всего лишь четверть электората) обвиняют остальное население в так называемом малороссийстве, то есть недостаточной враждебности к российскому агрессору. Тут вспоминается афоризм Бертольта Брехта, предложившего правительству ГДР избрать себе новый народ, коль скоро оно недовольно нынешним. На самом деле, конечно же, трудно предположить, что подавляющее большинство граждан Украины сочло выходом из ситуации избрание комического актера, голосование было, вне всякого сомнения, протестным: Порошенко практически игнорировал одну из главнейших проблем страны, коррупцию, подменяя ее сражениями на культурном фронте с Яндексом и российскими соцсетями. В результате, по данным МВФ, Украина обошла Молдову в малопочетной борьбе за первое место по бедности в Европе.

Весь этот комплекс проблем наглядно демонстрирует, что тактическими приемами, будь то импичмент в США или повторный референдум в Соединенном Королевстве, кризис не преодолеть. И, конечно же, ещё менее эффективными окажутся меры, предлагаемые левым крылом Демократической партии США: даже в том случае, когда они нацелены на реальные экономические проблемы, ярлык "социализма", под которым они подаются, только отпугивает консервативную часть электората. К тому же проблемы в большинстве пораженных вирусом популизма стран явно не сводятся к экономическим, как убедительно демонстрирует несокрушимая поддержка Трампа его электоратом – несмотря на трудности, вызванные подрывом международной торговли. Повсеместный скептицизм правого фланга, включая образованную его часть, в отношении глобального изменения климата тоже трудно списать за счет экономики.

Судя по всему, эволюция либеральной демократии столкнулась с системным кризисом, выйти из которого можно только системными методами. Но серьезного рецепта пока никто не предложил, как если бы воспаление легких пытались лечить горчичниками и аспирином.

Алексей Цветков – публицист и политический комментатор

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