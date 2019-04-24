Украина вышла из ещё двух соглашений со странами СНГ

Правительство Украины приняло решение о выходе страны из двух договоров со странами СНГ: о неразглашении информации, связанной с секретными советскими изобретениями, и создании общей статистической базы Экономического союза.

Первый документ был подписан 4 июня 1999 года между Россией, Украиной, Белоруссией, Арменией, Грузией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном и Узбекистаном. Тогда стороны обязались "обеспечивать режим секретности в отношении имеющихся у них сведений о секретных изобретениях, созданных в бывшем СССР".

В министерстве экономического развития Украины, которое инициировало выход из соглашения, отметили, что документ устарел и "не соответствует современному состоянию отношений между странами, входящими в СНГ".

Второе соглашение действовало с 10 февраля 1995 года. Оно предусматривало создание статистического комитета СНГ и ведение общей статистической базы Экономического союза для межгосударственного обмена.

В январе этого года Украина уже вышла из трёх соглашений по сотрудничеству в рамках СНГ: о межгосударственном обмене экономической информацией, об обмене информацией в области внешнеэкономической деятельности и о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности.

В августе 2018 года президент Украины Петр Порошенко поручил кабмину начать процедуру официального выхода из всех учредительных органов СНГ. Он также заявил, что Киев выйдет из тех международных договоров, заключённых в рамках содружества, в которых найдет "хотя бы малейшее несоответствие национальным интересам".

В то же время было закрыто представительство Украины при уставных органах СНГ. Контакты по этой линии осуществлялись через украинское посольство в Минске.