Покорение Кавказа?

Силовики проводят новые аресты по "делу Арашукова", в том числе и среди своих коллег в Карачаево-Черкессии. Продолжаются репрессии против участников массовых протестов в Ингушетии. Телеграмм- каналы сообщают о недовольстве Кремля деятельностью миллиардера Михаила Гуцериева.

Какие цели ставит Кремль, осознает ли власть риски, проводя зачистку северо-кавказских элит и подавление массовых протестов?

Обсудят эксперты Саид Бицоев, Валерий Дзуцати, Григорий Шведов, член-корреспондент РАН Сергей Арутюнов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 24 апреля в 19:05