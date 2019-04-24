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Лицом к событию

Покорение Кавказа?

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Силовики проводят новые аресты по "делу Арашукова", в том числе и среди своих коллег в Карачаево-Черкессии. Продолжаются репрессии против участников массовых протестов в Ингушетии. Телеграмм- каналы сообщают о недовольстве Кремля деятельностью миллиардера Михаила Гуцериева.

Какие цели ставит Кремль, осознает ли власть риски, проводя зачистку северо-кавказских элит и подавление массовых протестов?

Обсудят эксперты Саид Бицоев, Валерий Дзуцати, Григорий Шведов, член-корреспондент РАН Сергей Арутюнов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 24 апреля в 19:05

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