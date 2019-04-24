Роскомнадзор не выдал лицензию СМИ газете Дмитрия Гудкова

Роскомнадзор отказал в выдаче лицензии СМИ газете экс-депутата Госдумы и председателя "Партии перемен" Дмитрия Гудкова, сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на самого политика.

По словам Гудкова, ведомство отказалось выдавать лицензию по причине того, что главный редактор газеты не доказал отсутствие у него двойного гражданства. Политик выразил недоумение такой мотивировкой, отметив, что ему непонятно как вообще это доказать. "Если ходить по посольствам всех государств, которые есть в Москве, то этих посольств меньше, чем стран в мире", ­­- заявил Гудков.

В свою очередь, пресс-секретарь политика Алексей Обухов, который одновременно с этим значится главным редактором "Газеты Гудкова", заявил, что намерен обратиться в суд в связи с отказом Роскомнадзора выдать лицензию СМИ.

Также вместе с Гудковым он собирается обратиться к депутату Госдумы от партии "Справедливая Россия" Леониду Левину с просьбой направить в ведомство депутатский запрос. По словам Дмитрия Гудкова, Левин во время недавних дебатов с ним отказался верить, что ровно по той же причине - недоказанность отсутствия второго гражданства - Роскомнадзор не выдал лицензию СМИ томскому телеканалу ТВ2.

Ранее Минюст России отказал Гудкову в регистрации "Партии перемен". Политик обжаловал это решение в суде.