В столице Северной Ирландии Белфасте прошли похороны Лайры Макки, 29-летней журналистки, застреленной на прошлой неделе во время беспорядков в Лондондерри. Ответственность за её смерть взяла на себя организация Новая Ирландская республиканская армия, выступающая за вооруженную борьбу за отсоединение Северной ирлнадии от Великобритании.

В похоронах Макки приняли участие премьер-министры Великобритании Тереза Мэй и республики Ирландия Лио Варадкар. Кроме них на похороны также прибыл лидер британской оппозиции Джереми Корбин, министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни и министр Великобритании по Северной Ирландии Карен Брадли.

Прощальная церемония прошла в англиканском храме, по просьбе исповедующей католицизм семьи убитой журналистки — близкие Лайры Макки хотели, чтобы церемония объединила относящихся к разным религиям жителей Северной Ирландии, сообщает The Guardian.

Накануне за убийство журналистки извинилась Новая Ирландская республиканская армия. В своем заявлении группировка назвала убийство "трагическим" и случайным, объяснив его тем, что журналистка стояла близко к сотрудникам полиции, в сторону которых велась стрельба.

Обстановка в Северной Ирландии накаляется на фоне переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза – Брекзиту. Граница между этим регионом и Ирландской республикой станет единственной сухопутной границей между королевством и ЕС. Возможность возвращения на этом участке пограничного контроля может привести к вспышкам насилия, вызванной сепаратистскими настроениями, предупредил в своём исследовании ирландский сенатор Марк Дэли.