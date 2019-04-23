Представители группировки "Новая Ирландская республиканская армия" признали свою причастность к убийству 29-летней журналистки Лайры Макки и назвали его случайным. Об этом сообщает газета The Irish News, получавшая сообщение от организации.

Макки была убита во время беспорядков в североирландском городе Лондондерри вечером 18 апреля. Она была застрелена выстрелом в голову. В заявлении "Новой Ирландской республиканской армии" убийство назвали "трагическим" и объяснили его тем, что журналистка стояла близко к сотрудникам полиции, в которых велась стрельба. "Мы приносим своим полные и искренние извинения партнёру, семье и друзьям Лайры Макки", — цитирует The Irish News сообщение организации.

Ирландская республиканская армия — организация, ставящая своей целью объединение входящей в Великобританию Северной Ирландии с независимой республикой Ирландия. Она существует с 20-х годов XX века. С 1968 по 1997 год включительно организация и её сторонники совершили более десяти тысяч террористических атак и их попыток на территории Великобритании. В 1997 году организация отказалась от вооружённого сопротивления, несогласные члены организации сформировали новую группировку "Настоящая ИРА", которая действует по сей день.

Обстановка в Северной Ирландии накаляется на фоне переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза — Брекзиту. В случае жёсткого выхода Великобритании из Евросоюза в регионе могут вспыхнуть вспышки насилия, предупредил в своём исследовании ирландский сенатор Марк Дэли. Граница между двумя Ирландиями станет единственной сухопутной границей между королевством, и её возвращение может привести к всплеску ирландского сепаратизма.