Российский пранкер выдал себя за избранного президента Украины Владимира Зеленского в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Аудиозапись разговора выложена в Youtube-канале пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова, известных так же как Вован и Лексус.

На аудиозаписи человек с голосом Макрона поздравляет человека, выдающего себя за Зеленского, с победой на выборах президента Украины. После этого они обсуждают ближайшие планы — в том числе возможность возобновить переговоры по урегулированию конфликта на востоке Украины.

В ходе разговора пранкер говорит, что с результатом Зеленского на выборах (73,2 процента голосов во втором туре) чувствует себя как Владимир Путин. "Ты не посадил всех своих оппонентов в тюрьму", — парирует человек с голосом Макрона. Агентство Reuters связалось с представителями французского президента, те отказались подтверждать или опровергать достоверность записи.

Кузнецов и Столяров несколько лет выкладывают в интернет разговоры с мировыми и российскими политиками, в том числе — с президентами Белоруссии, Украины, Турции и лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо. В 2016 году газета The Guardian объясняла успех их розыгрышей возможными связями с российскими спецслужбами, они эту связь отрицали.