Владимир Путин и Ким Чен Ын встречаются во Владивостоке

Президент России Владимир Путин встречается с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Это - первая встреча глав двух государств. Она проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке.

Переговоры на высшем уровнем, как ранее сообщили в Кремле, продлятся около четырех часов. Сначала Путин и Ким поговорят тет-а-тет, после чего пройдут переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран. Ожидается, что лидеры России и КНДР обсудят пути решения ядерной проблемы Корейского полуострова, а также перспективы развития двусторонних отношений.

Перед разговором за закрытыми дверями Путин приветствовал усилия Ким Чен Ына по развитию межкорейского диалога и по нормализации отношений с США.

Содержание переговоров не разглашается, но, по мнению опрошенных "Коммерсантом" экспертов, учитывая нынешние условия и отведенное на беседу время, от встречи не стоит ожидать прорыва. Кремль уже подтвердил, что по итогам встречи лидеров не будет ни совместных заявлений, ни подписания документов. Однако ожидается, что президент России выйдет к журналистам, чтобы поделиться впечатлениями от саммита.

До этого Владимир Путин и Ким Чен Ын ни разу не встречались. Более того, лидер КНДР никогда не бывал в России. Последняя встреча президента России и главы Северной Кореи состоялась в 2011 году. Тогда Дмитрий Медведев провел переговоры с отцом нынешнего главы КНДР Ким Чен Иром в Улан-Удэ.

В феврале в Ханое состоялся второй саммит КНДР и США . На нём обсуждалось полное прекращение ядерной программы КНДР в обмен на снятие всех американских санкций в оношении Пхеньяна. Встреча закончилась неудачей – Дональд Трамп и Ким Чен Ын не подписали совместной декларации.