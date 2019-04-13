Ким Чен Ын предложил Трампу вновь встретиться до конца года

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что готов в третий раз встретиться с президентом США Дональдом Трампом для переговоров по вопросу о ядерной программе КНДР - но только в случае изменения позиции США, сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ.

Выступая в Пхеньяне, лидер КНДР отметил, что готов ждать взаимовыгодных предложений от Вашингтона "до конца этого года". Он также призвал Трампа отказаться от переговоров "в американском стиле", когда Соединенные Штаты "в одностороннем порядке выдвигают свои требования".

Первая в истории встреча двух лидеров состоялась в Сингапуре в июне 2018 года. Она завершилась подписанием документа, согласно которому Северная Корея обязалась проводить ядерное разоружение в ответ на гарантии безопасности со стороны США. Однако позднее СМИ сообщали, что КНДР продолжает ядерные разработки.

В конце февраля в Ханое прошел второй саммит лидеров США и Северной Кореи, на котором обсуждалось полное прекращение ядерной программы КНДР в обмен на снятие всех американских санкций против Пхеньяна. Встреча закончилась неудачей – лидеры США и КНДР не подписали совместной декларации.

11 апреля 2019 года глава Северной Кореи пригрозил наносить удары по тем, кто вводит против КНДР санкции в надежде, как он выразился, "поставить северокорейский народ на колени".

Трамп, несмотря на неудачу саммита в Ханое, продолжает утверждать, что у него хорошие личные отношения с Кимом, и выражает уверенность, что лидерам удастся договориться.