Польша остановила транзит российской нефти из-за её низкого качества

Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" из Белоруссии. Об этом сообщает агентство БелТА.

Как пояснил агентству главный инженер "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго, польская сторона заявила, что нефтеперерабатывающие заводы Польши и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями качества, как сейчас. Речь идет о повышенном содержании хлорорганических соединений в сырье.

Ранее Белоруссия временно прекратила экспорт бензина и дизельного топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за некачественной российской нефти. "Белнефтехим" пообещал потребовать компенсацию от российской стороны.

21 апреля российская компания "Транснефть" признала наличие источника загрязнения сырья на участке нефтепровода "Дружба" Самара-Унеча. В компании пообещали в ближайшее время исправить ситуацию. Накануне по северной ветке нефтепровода начались поставки "чистой" нефти.