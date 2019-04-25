"Единая Россия" отказалась от участия в выборах мэра Новосибирска

"Единая Россиия" не будет выдвигать своего кандидата на выборы мэра Новосибирска в сентябре 2019 года. Об этом "Коммерсанту" сообщил секретарь новосибирского отделения партии власти Андрей Панферов.

По его словам, в "Единой России" проанализировали политическую ситуацию в регионе и решили сосредоточиться на выборах депутатов в 2020 году, так как партии важно сохранить большинство в областном и городском парламенте.

При этом "Единая Россия" не будет поддержать мэра-коммуниста Анатолия Локотя, с которым летом 2018 года кандидат в губернаторы от "Единой России" Андрей Травников заключил предвыборное соглашение. По нему Локоть отказывался баллотироваться в губернаторы в обмен на сохранение прямых выборов мэра Новосибирска.

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября 2019 года. Анатолий Локоть заявил, что намерен баллотироваться на новый срок. В 2014 году Локоть был единым кандидатом в мэры Новосибирска от оппозиции. Он одержал победу над выдвинутым "Единой Россией" исполняющим обязанности главы города Владимиром Знаковым.