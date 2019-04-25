Джо Байден выдвинул свою кандидатуру на пост президента США

Бывший вице-президент США Джо Байден выдвинул свою кандидатуру на пост президента. Об этом говорится в ролике, опубликованном штабом кандидата.

В своем обращении политик утверждает, что основные ценности США находятся сегодня под угрозой из-за президентства Дональда Трампа.

Главным примером несоответствия Трампа Байден упоминает события в Шарлотсвилл летом 2017 года, когда после митингов крайне правых и либеральных активистов​ вспыхнули массовые беспорядки. Байден считает, что Дональду Трампу не следовало тогдя заявлять, что "с обеих сторон есть хорошие люди" поскольку, по мнению кандидата, идеи крайне правых "неонацистов" противоречат американским ценностям.

"Именно поэтому я сегодня объявляю о своей кандидатуре на пост президента США", – подытожил Джо Байден.

На прошлой неделе появились сообщения о том, что Джо Байден скоро объявит об участии в президентской гонке. Согласно опросам, у 76-летнего Байдена самый высокий рейтинг среди 18 демократов, уже объявивших о намерении бороться за президентство.​

Кроме этого спецалисты считают, что Байден может собрать крупную сумму на предвыборную кампанию за счет большого количества пожертвований от мелких доноров. Еще одним важным источником средств могут стать крупные доноры, сохраняющие симпатии к Бараку Обаме, у которого Байден был вице-президентом.

Американский политик от Демократической партии баллотировался ранее на пост президента, но выбывал из гонки еще на ранних стадиях своих кампаний. В 1988 году Байден столкнулся с обвинениями в плагиате, а в 2008 году он отказался от дальнейшего участия после поражения на первичном голосовании в штате Айова. В том же 2008 году, однако, Барак Обама, ставший кандидатом от Демократической партии, выбрал Байдена как кандидата в вице-президенты. Он оставался в этой должности два президентских срока Барака Обамы.