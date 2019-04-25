Житель Владивостока провёл пикет против встречи Путина и Ким Чен Ына

Во Владивостоке местный житель Мин Су вышел на одиночный пикет против встречи Владимира Путина с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, которого активист назвал "другим диктатором". Акцию протеста он провёл рядом с центральным входом в здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский. На территории кампуса проходили переговоры глав государств.
"Не стал сидеть дома, на диване, писать комментарии к новостям, а вышел на улицу. Я отношусь негативно к политике Ким Чен Ына и хотел бы, чтобы Корея была объединена, а режим, который сейчас на территории Северной Кореи действует, был свергнут", – заявил Мин Су корреспонденту "Сибирь.Реалий".
Активист стоял рядом со зданием университета более 45 минут с плакатом: "Я против Путина, с кем поведёшься, от того и наберёшься". За это время к нему подошли сотрудники полиции, проверили документы и разрешили продолжить акцию. Однако позже неизвестная подбежала к нему и с криком "мне больно видеть эти слова" отобрала у Мин Су плакат и разорвала его. Сотрудники МВД никак не отреагировали на произошедшее.
Мин Су, по его признанию, хотел увидеть Ким Чен Ына и Владимира Путина лично, но этого ему сделать не удалось – стена здания одного из корпусов университета закрыла обзор. Несмотря на то что лидер КНДР пробудет во Владивостоке ещё один день, активист не намерен организовывать новые пикеты.
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