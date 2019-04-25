Хамон не пройдет. О возможном полном запрете "санкционки"

В четверг газета "Ведомости", правительственная "Российская газета" и другие СМИ написали о предложении Национальной мясной ассоциации, c 2003 года объединяющей крупнейших российских производителей мясных продуктов, запретить ввоз в Россию любой молочной и мясной продукции частными лицами. По данным издания, это предложение уже поддержали Минсельхоз и Россельхознадзор, хотя глава асоциации назвал реакцию чиновников на инициативу "бездарной, равнодушной и формальной".

Как говорится в предложении, ввоз мяса и молочных продуктов в багаже и ручной клади должен быть запрещен для предотвращения распространения в России африканской чумы свиней (АЧС), вспышки которой время от времени происходят как в Азии, так и в европейских странах и в самой России. Исключение может быть сделано для молочных смесей и детского питания (хотя молочные смеси, вернее, их рекламу, в России тоже хотят запретить – для того, чтобы женщины не отказывались от грудного вскармливания).

В августе 2014 года Россия ответила продуктовым эмбарго на санкции США и ЕС из-за аннексии Крыма и войны в Донбассе. Ввоз мясных и молочных продуктов из государств, присоединившихся к ограничительным мерам против России, был запрещен, однако запрет не коснулся ввоза частными лицами для личного потребления. С тех пор в России были уничтожены сотни тонн ввезенных в страну сыров, фруктов и других продуктов, но "санкционка" все равно просачивалась на прилавки благодаря неизбежной контрабанде и отсутствию запрета на ввоз хамона, пармезана и других вкусностей простыми людьми. В Санкт-Петербурге, например, появились даже специальные туры в Финляндию за европейским сыром и мясом.

Новость о полном запрете на ввоз импортной мясной и молочной продукции, пусть и выглядящая не первый взгляд как очередной информационный шум из разряда "депутаты предложили", вызвала бурную реакцию комментаторов в социальных сетях. В поддержку инициативы отдельно высказались представители некоторых компаний, входящих в "Национальную мясную ассоциацию" – например, группы компаний "Черкизово". В ответ в интернете призывают бойкотировать продукцию фирм, лоббирующих запрет. Сторонники расширения продуктового эмбарго на частных лиц пишут о том, что за 5 лет с момента его введения в России появились свои производства "французских" сыров и "испанского" хамона. Однако, подавляющее большинство откликов на инициативу мясных компаний исполнено гнева и сарказма: мало кто из комментаторов готов всерьез допустить, что целью введения запрета является борьба с африканской чумой свиней.

Алексей Головин:

К чему эти полумеры? Гражданам нужно запретить жрать пармезан и хамон за границей. А для этого разрешить перемещаться там только группами, в сопровождении компетентных и благонадёжных товарищей. Камон, все рецепты давно известны.

Ольга Белан:

Сначала бы сыр и хамон хороший научились производить, а потом уже запрещали ввозить эти продукты из-за границы. Теперь даже 100 граммовый кусочек нормального вкусного пармезана будут отбирать на границе. А за полкило, наверное, сажать в тюрьму. Наша страна неуклонно превращается в концлагерь.

Антон Чу:

Ын приехал, Хамон уехал

Maria Fedotova:

Ой, какой противоречивый день намечается! Хамон с пармезаном, значит, нельзя будет ввозить. Но не спешите расстраиваться, подождите! Звонки же с таксофонов станут бесплатными!

Виктор Алексеев:

И одежду, пожалуйста - она может быть некачественной и не соответствовать саннормам!!! А также алкоголь, электронику и так далее - вид всего этого оскорбляет таможенников и вызывает у них чувство ненависти. Ну и ради детей, конечно, дети же могут усомниться в величии страны, граждане которой в качестве сувенира тащат домой сыр.

Александр Кынев:

Уже несколько лет из за этих ******* перестал есть сыр, только если когда привожу с собой из Европы. Потому что покупать то сырообразное дерьмо, что продается в наших магазинах, нет никакого желания. Про так называемую колбасу итак все понятно. Надеюсь, у этой Национальной мясной ассоциации все отсохнет.

PS: последний сыр покупал в мае прошлого года в Голландии, как он кончился, не покупал никакого. Почти год не ел сыр и не умер. Неужели они думают, что после запрета такие как я начнут покупать ихнюю фигню?

Max Babay:

Не пытайтесь провезти сыр или хамон в желудке. Вас выдаст высокомерная ухмылка.

Георгий Бовт:

В СССР на таможне открывали каждый чемодан приехавших из-за границы. К этому и придем.

Владимир Владимиров:

Даёшь на-гора всё больше хороших идей. «Российские производители мяса предлагают запретить россиянам ввозить санкционные мясные и молочные продукты. "А в США нельзя провезти даже бутерброд с колбасой, на границе его отберут и выбросят", – аргументирует замруководителя "Россельхознадзора"»

Некоторые пользователи замечают, что ужесточение запрета на ввоз хамона и пармезана только повысит цены на эти продукты на "черном рынке":

Григорий Погосян:

Контрабандисты, которые и сейчас всё это возят и сбывают втридорога, радостно потирают ручки!

Всплеск эмоций пользователей связан не только с любовью к импортным хамону и пармезану, но и с очевидной многим надуманностью повода, избранного для инициативы о полном запрете ввоза импортных колбас, сыров и других мясных и молочных продуктов:

Юрий Попов:

У страны, которая из союзников верит только в армию и флот, может снова расширится список врагов - теперь это пармезан и хамон, который привозят частники из заграничных поездок для личного потребления.

Национальный жиртрест объяснил эти меры риском завоза возбудителей опасных болезней животных, например африканской чумы свиней и ящура.

Никак враги не угомонятся. Видимо, единственный выход - закрыть страну на ключ. Чтоб ящур и чума подавились.

Наталья Ямницкая:

Это всё, конечно, смешно. Но!

А что делать тем, кто - как я - не может есть никакой российский сыр, потому что там есть лактоза?

Меня спасают финские сыры фирмы Valio - в них нет лактозы и жирность 17%, то есть это единственные сырные продукты, которые я могу есть, а сыр я очень люблю.

Но в России их не продают вообще, поэтому я беру их из Финляндии.

И что с этим делать в свете инициативы?

Дарья Кулакова:

Помню, два года назад ныла, что вожу продукты из Европы и чувствую себя старой бабкой с мешком картошки, которая едет из райцентра с ним в свою деревню. Из Германии в этот раз привезла сыр, весь чемодан пропах им. Тоже кучу продуктов везла, потому что у нас не купить. Но хоть такой выход был. А сейчас и его не будет.

Ироды. И дебилы. Дебилы в большей степени, конечно.

Часть комментаторов призывает бойкотировать компании, инициировавшие рассмотрение вопроса о запрете на ввоз мясной и молочной продукции частными лицами:

Татьяна Бекетова:

Ну не сволочи ли? Предлагаю бойкотировать продукцию этих уродов. Хотя, я лично, и так не покупаю их "колбасы". Несколько раз в году люди привозили себе немного настоящего, вкусного сыра, про хамон не знаю, но сыр точно возили, я привозила. И что, теперь и это нельзя будет?

Емельян Захаров:

Предлагаю перестать покупать продукты этих гнидских компаний

Инга Шадрина:

Мираторг, Ремит и ещё какая-то компания хотят залезть в мой чемодан и выкинуть из него хороший сыр и хамон. Якобы, я с этими качественными продуктами ввезу в Россию чуму и прочий свинячий «сифилис». Мне кто-нибудь может объяснить, каким именно способом сыр и хамон угрожают поголовью нашего скота? А пока что я прекращаю покупать продукцию инициативных компаний. Хамон-камон, эврибади!

Николай Зубов:

Кажется, я сейчас запретил себе употребление продукции Мираторг, Черкизово Premium и Дымов.

Олег Макаров:

1. Российские производители беспокоятся о том, чтобы россиянам не был нанесён вред продуктами из США и ЕС.

[Станиславский: — Не верю!]

2. Предполагается, что российский контроль качества продуктов питания более строгий и неподкупный, чем американский и европейский.

[Станиславский: — А-ха-ха! Вот щас вообще смешно было. Но всё равно не верю!]

ПО-ХОРОШЕМУ, нужно найти и опубликовать поимённый список этих российских производителей.

Чтобы проголосовать за их предложение путём покупки именно их продукции в магазинах или, наоборот, путём полного отказа от покупки их продукции.

Я уверен, отказаться от покупки «качественных» сосисок и колбас, которые стоят в рознице дороже, чем мясо, будет совсем несложно.

А эти умники поймут, что покупатели всё-таки не такие полные идиоты, как кажется им и их маркетологам.

Кто за — поднимите руки.

Есть, впрочем, и люди, которые приветствует запрет:

Мария Долгих:

Вот вы переживаете, что нельзя ввозить хамон и пармезан. А в Пермском крае уже завезли француза, который варит сыр (заехал он, конечно, по любви). И этот сыр во многих сетях.

Да и своих умельцев становится больше. Авось древняя рецептура и семейные ремесла начнут возрождаться.

Иные комментаторы вроде бы и готовы признать важность борьбы с африканской чумой свиней, но ума не приложат, почему для этого нужно запрещать не только импортное мясо, но и молоко:

Михаил Грачев:

Согласно тексту указанного сообщения, формальный повод возможного запрета – африканская чума свиней (АЧС). Если это на самом деле так, то хамон, который делается из свинины, действительно может представлять для всех нас некую опасность. Но тогда причем здесь сыр? Разве его делают из свиного молока? Достаточно трудно представить себе процесс получения этого исходного продукта в объемах, необходимых для сыроварения. Впрочем, и в малых количествах тоже, Может быть, кто-нибудь знает, как правильно доить свиноматок?

Кто-то, наконец, призывает не паниковать, называя заявление лоббистов от мясной промышленности "гоном":

Ivan Kurilla:

Мне в этой новости непонятно только одно: зачем "Ведомости" с такими подробностями публикуют очевидный "гон" официальных лиц, да еще с негодными примерами "из мирового опыта"? Других объяснений (хотя бы рядом с официальной чумой свиней) у журналистов не нашлось?

Впрочем, не только "Ведомости", но и другие СМИ отмечают, что недооценивать угрозу, исходящую от африканской чумы свиней, тоже не стоит: например, как пишет The Bell, в Китае из-за ее распространения на все провинции в стране производство свинины в этом году может сократиться на треть. В то же время, ввоз мясной и молочной продукции частными лицами в России едва дотягивает до 10% от объемов ее производства внутри страны. И, наконец, несмотря на то, что "Ведомости" пишут о поддержке предложения Роспотребнадзором и Минсельхозом, один из его инициаторов, глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин еще два дня назад назвал реакцию госорганов на инициативу о запрете ввоза мясной и молочной продукции из-за рубежа "бездарной" и "формальной".

Сергей Юшин:

Мы получили абсолютно бездарный, равнодушный и формальный ответ на наше предложение ввести запрет на ввоз продукции животноводства в багаже и ручной клади. Уж не зря говорят: гром не грянет, мужик не перекрестится. Очень стало трудно работать с госорганами из-за утечки мозгов. И чувство ответственности многим незнакомо.