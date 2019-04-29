Человейники. К чему ведет московская реновация

Во всех районах Москвы сейчас проходят общественные слушания, посвященные реновации. Точнее, проектам планировки кварталов. Всё меньше жителей города готовы поддержать программу переселения из обреченных на снос домов в новостройки. Тем временем в Государственной Думе находится на рассмотрении законопроект, в котором предлагается распространить московский опыт на регионы.

Первая претензия к реновации – это широко распространившаяся практика уплотнительной застройки. Придомовые территории остаются прежних размеров. Они были соразмерны пятиэтажкам и количеству жильцов в них. Другое дело, когда на этом же пятне возводятся здания в 20, а то и 35 этажей. Поставленные впритык друг к другу высотные дома создают некомфортную среду обитания не только для новоселов. Для их соседей – тоже, поскольку и на их территорию в разы увеличивается антропогенная нагрузка. С представителем Совета председателей домов района Хорошево-Мневники Александром Свидерским мы встретились перед началом народного схода. Хорошево-Мневникам еще предстоят публичные слушания по реновации. Около 200 человек собрались по окончании рабочего дня на детской площадке неподалеку от Серебряного бора. Это не единственная зеленая зона на Северо-Западе. Правда, сейчас и она понемногу сжимается, и во дворах деревьев становится меньше. Все накрывает реновация:

Мы вынуждены огораживаться

– Наш крепкий девятиэтажный дом по адресу улица Паршина 37, корпус 1 в программу реновации не вносили. Однако вокруг сносят пятиэтажки. Наши тихие зеленые спокойные дворики будут превращаться в стройки. Поэтому мы сейчас уже вынуждены огораживать свой двор забором, ставим шлагбаумы. Это всё лишние траты и хлопоты, но ничего не поделаешь. Для начала мы оформили землю, поставили ее на кадастр, хотя сейчас это очень трудно сделать. Только через суд. Рядом с нами строят огромные дома, где мало парковочных мест. Жители этих домов неизбежно захотят занимать такие места у нас, поэтому мы вынуждены огораживаться.

Среди пришедших на сход – пожилая жительница пятиэтажки. Она ждет-не дождется, когда снесут ее дом. Говорит, что трубы гнилые и проводка на ладан дышит. То ли дело – новая квартира. Ее энтузиазм не разделяет муниципальный депутат Вячеслав Бородулин. По его словам, построенные по программе реновации дома – низкого качества. Речь даже не в скверной отделке квартир и вываливающихся электрических розетках. Это устранимые огрехи. Даже с косой стеной в комнате можно свыкнуться. Но есть вещи куда более серьезные. Если срок эксплуатации хрущевок был рассчитан на 60 лет, то новые дома – на шокирующе меньший срок. Всего 25 лет:

– Большинство современных домов, которые возводят по программе реновации – это дешевые, каркасные здания. Их срок службы определяется конструкцией фасадных систем. Официально такая конструкция фасадов запрещена в Москве с 2009 года. Однако как строили, так и строят. В чем основная проблема? Да, у фасадов старых систем была не такая качественная теплопроводность, как, скажем, у современных трехслойных. Но за счет того, что жилой дом подогревался изнутри, кирпич в нем не трескался. Ни наружный и никакой другой слой кирпича. У нынешних фасадов внутри пеноблок, срок службы которого – 15-20 лет. Потом слой минеральной ваты. Тоже 15-20 лет. Наконец, слой кирпича, который неизбежно рассыпается в течение 5-7 лет, просто потому что он постоянно сырой. Он никогда не высыхает, поскольку у него нет подогрева изнутри. В моем распоряжении есть материалы по новым реновационным домам. Один (его адрес – улица Дмитрия Ульянова, 27) уже получил отрицательное заключение независимой экспертизы. Он негодный для проживания. Более того, в нем вообще опасно находиться.

У застройщиков своя логика. Им невыгодно строить качественно. Простоит новый дом 25 лет, станет или ветхим или аварийным, и его должны снести. Начнется новое строительство – будут новые прибыли, вот и вся история. Так что, на самом деле, вся программа реновации – не для жителей. Это просто способ методичной долговременной застройки. Строить, строить и строить, – говорит Вячеслав Бородулин.



По словам гражданского активиста Ольги Липиной, в тех районах Москвы, где уже состоялись публичные слушания по проектам планировки территорий, граждане ужаснулись увиденному:

Сверхплотная застройка

– Это крайне плотная застройка, без соблюдения каких-либо правил и норм, в том числе, санитарных. Жители Академического, Гагаринского и Ломоносовского районов – потрясающие молодцы. В ходе публичных слушаний они запороли все эти губительные проекты. Мы должны опираться на их опыт. Это тем более важно, что оказалось: слушаний в Хорошево-Мневниках еще не было, но на наш район контракт уже есть. Со строителями он заключен на три квартала. Это более миллиона квадратных метров. Такая сверхплотная застройка – вовсе не то, что они там по реновации обещали. Сейчас мы будем составлять письмо-претензию с требованием этот проект отозвать. Это губительный проект для наших кварталов, жизни он нам не даст.

Нам надо подготовиться к слушаниям. В каждом доме всегда найдется 10-15 человек, которые готовы будут действовать. Когда объявят о публичных слушаниях, каждый свой дом обойдите, всех соседей. План такой: составляем отряды и идем на экспозицию, как это было в Академическом районе. Они по пять человек с депутатом шли и проверяли, что записано в журналах, кто голосует. Они убирали там лишних, смотрели за порядком. И они убрали большую часть "мертвых душ". Следующий этап – очная часть публичных слушаний. Тут прошу всех максимально присутствовать. У кого в доме есть бабушки, которым трудно дойти, просьба – привезти на экспозицию этих людей на своих машинах, пускай они посмотрят и голосуют, – говорит Ольга Липина.

Депутат муниципального округа Хорошево-Мневники Татьяна Логацкая предостерегает, что публичные слушания нередко бывают фиктивными:

Выйти из реновации можно

– Сейчас строятся дома в 73-м и 70-м кварталах. Практически по этим объектам не было публичных слушаний. Точно также может произойти сейчас. Привезут советниц-старушек, привезут мальчиков с большими бицепсами, в наколках, которые скажут: "Мест больше нет, вы не пройдете". Наша задача поступить так же, как в тех районах, где народ возмутился и ввел контроль за публичными слушаниями. Выйти из реновации можно – нужно провести разъяснительную работу с людьми. Они должны быть предупреждены, что не получат ничего хорошего!

Если вместо пятиэтажки строят 40-этажный дом или даже 20-этажный дом, даже 10-этажный дом, то на душу населения и на квадратный метр жилья, будет приходиться меньше земли. Неизбежно это приведет к тому, что станет не хватать мест в школах и поликлиниках. Кроме того, в высоченные дома дороже в эксплуатации. Там лифты дороже, и подъем воды на этажи. Если же случится пожар, у нас нет таких пожарных машин, лестницы которых дотягиваются достаточно высоко. А с вертолета можно только крышу потушить, но не квартиры.

Программа реновации предусматривает подземные гаражи, однако они дорогие, от двух миллионов рублей

В старой, сложившейся планировке в каждом квартале предусматривалось место для длительного хранения машин, причем это рассчитывалось от количества жителей, от количества машин на тысячу жителей в Москве. Сейчас это порядка 350 машин. Когда сносятся гаражи, и людям выдается какая-то компенсация, кто-то, может быть, рад, что он получил 150 тысяч рублей, но это только за сам гараж. За гаражную землю люди не могут получить деньги. К чему это всё идет? Платные парковки ввели, во дворах машины стоять не имеют права, потому что это по санитарным нормам запрещено. Программа реновации предусматривает подземные гаражи, однако они дорогие, от двух миллионов рублей. 150 тысяч человека не спасут, машина идет во двор, а во дворе места нет.

Далее. Везде теперь перекладывают коммуникации, проводят новые. Дерево посадить на коммуникации нельзя, в лучшем случае травку и кустик. У каждой коммуникации есть своя охранная зона. Допустим, теплотрасса – в каждую сторону по пять метров. В результате на этих местах больше не будет наших деревьев. Они уже не будут спасать воздух от загазованности.

Обычно публичные слушания объявляют за неделю. Информация должна появиться в местной газете, на сайте префектуры и на сайте управы. После этого на неделю открывается экспозиция. С ней могут ознакомиться все желающие. В журналах следует оставить свои записи. Участвовать могут только жители Москвы, москвичи, проживающие в районе. Следует под соответствующим номером оставить свой отзыв, расписаться и обязательно сфотографировать всё это. Для чего это нужно? Помните, у нас были публичные слушания по планам строительства в заповедной Мневниковской пойме Парламентского центра? Так вот, замглавы управы Марья Ивановна Менжевицкая буквально лежала на этих книгах, не давала посмотреть, что там записано. Мне все-таки удалось получить все заявления по Мневниковской пойме в прокуратуре. Я проделала колоссальную работу, ознакомилась с 25 книгами. И вот что выяснилось: мы собрали бешеное количество заявлений "против", а управа с префектурой вкупе предоставили целые стопки "за". Там были просто фамилии и инициалы. Какая-нибудь "Рыбкина М.А.". Кто это такая, где она живет, не указывается. То всех сотрудников 5-ого автопарка припишут, то всю школу.

Я не завидую людям, которые станут там жить

Сейчас 100 гектаров особо охраняемой природной территории выведено из Мневниковской поймы. Там строится мост. Целый год он строился без документов. Когда задали неудобный вопрос на встрече с префектом, который, кстати, не любит приезжать в наш район, то через месяц пришло письмо – дали разрешение на строительство. Ужасный мост строится в пойме, но это же затапливаемая земля! Планы строительства там Парламентского центра отменили, зато потом стали говорить, что по реновации в пойме построят дома. Я не завидую людям, которые станут там жить, – говорит Татьяна Логацкая.