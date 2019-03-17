Лишают собственности. Как московская семья борется за квартиру

Семья Лукашовых 40 лет жила в доме недалеко от Цветного бульвара в центре Москвы. Департамент городского имущества потребовал, чтобы они из этого района переселились, потому что "здание аварийное и идет под снос". Так же поступили со всеми собственниками. Обычная ситуация, но одновременно с выселением старых жильцов в "аварийный" дом стали заезжать новые. И новоселы уверены, что здание сносить не будут. Однако Лукашовых и их соседей чиновники настойчиво пытаются из этого же дома выселить, уже в судебном порядке.



В нескольких минутах ходьбы от Цветного бульвара есть уникальный дом. Если верить документам Департамента имущества Москвы, часть этого здания находится в аварийном состоянии, а другая – полностью пригодна для проживания, и квартиры в ней продаются.



– Вот две квартиры на одной лестничной площадке, – показывает Григорий Лукашов, житель дома 12 в Колокольниковом переулке. – Соседей из квартиры слева выселяют из-за того, что помещение аварийное. А квартиру справа на этом же этаже недавно продали новым собственникам, они делают ремонт. Получается, в их части лестничной площадки здание аварийным не является.

Почти всех старых собственников квартир из этого дома уже переселили. Осталось только две семьи, которые отчаянно не хотят покидать место в центре столицы, где они давно живут. Лукашовых и их соседей ДГИ сейчас пытается выселить через суд. Жильцы вспоминают, что на их дом уже покушались при Юрии Лужкове. В 2003 году здание признавали аварийным и хотели снести, а на его месте возвести новостройку. Но начались митинги москвичей против реконструкции этих кварталов. Все затихло, и жильцов не трогали до 2017 года, пока о них не вспомнила команда Сергея Собянина.



– В 2017 году приклеили на квартиры бумажки. Сообщили, что таким-то распоряжением идет выселение, и за это отвечает Департамент городского имущества, – вспоминает жительница дома, 69-летняя Татьяна Лукашова. – Потом к нам пришла делегация из пяти человек с двумя полицейскими и представителем Департамента. Предлагали подписать документы, ссылались еще на "лужковское" распоряжение, которым дом был признан аварийным. В готовом заявлении, под которым жильцы должны были поставить подпись, было написано: "отселение жилого дома, подлежащего сносу".

– Нам дали квартиру совсем в другом районе. Из центра мы переехали на проспект Вернадского, в Юго-Западный административный округ, – рассказывает бывшая жительница дома номер 12 в Колокольниковом переулке Евгения Комогорцева. – В новых домах ужасная слышимость. Слышно, что говорят соседи, как они ходят. Здесь плохой ремонт. В старом доме на Колокольниковом переулке были капитальные стены, там такой слышимости не было. Если бы можно было остаться на прежнем месте, мы бы остались. Здание не было аварийным. Как-то приезжала комиссия из ЖЭКа, они надеялись увидеть, как проваливаются потолки, но там все было идеально. О том, что будут делать с этим домом дальше, нас в известность никто не ставил.



– Мы тоже собирались смотреть другие квартиры. Нам предлагали на Нижегородской улице, – рассказывает Григорий Лукашов. – Мы посмотрели, нам не понравилось. Например, то, что окна выходят на трубы, на какую-то промзону. Я живу в центре, а они переводят нас к метро "Римская". Наш район дороже, но они оценили наш квадратный метр в 210 тысяч рублей, а в соседнем доме квартиры – 320 тысяч за квадратный метр. Независимые риелторы говорят, что наша квартира стоит 15–16 миллионов рублей, а Департамент городского имущества оценил ее в 11 миллионов. Получается, они дают за квартиру примерно на 5 миллионов меньше ее реальной стоимости. Сначала говорили, что мы можем отказаться от варианта на Нижегородской, но потом стали настаивать, что мы обязаны брать только эту квартиру. Я спросил: "А что вы сделаете, если откажемся?" Представитель Департамента имущества сказал: "Пойдем в суд". Этот разговор был в марте, а летом в нашем доме "под снос" зачем-то сделали ремонт. Осенью 2017 года начались продажи квартир. Есть справка Росреестра, которая это подтверждает. Тут уже встал вопрос, как можно меня выселять, одновременно продавая квартиры в этом доме?

Дальнейшие события Григорий Лукашов характеризует как "сюр и бред". Он спрашивал чиновников, почему его выселяют, а на первых этажах дома при этом идет ремонт и продаются помещения. На что ему ответили, что "нижние этажи действительно продаются, а верхние будем сносить". Такой же вопрос жильцы задали главе управы Мещанского района Дмитрию Башарову.



– Этим вопросом занимается Департамент городского имущества. Я просто не расселяю, – сообщил Дмитрий Башаров, – поэтому мне сейчас сложно прокомментировать эту ситуацию. Единственное, я могу сделать запрос и все уточнить.



В официальном письменном ответе Управы на обращение жильцов говорится следующее: "Сроки проведения капитального ремонта, отселения или сноса дома по адресу Колокольников переулок дом 12 распорядительными документами правительства Москвы не определены".



– Допустим, нас выселяют из-за того, что заботятся о нашей безопасности, боятся, что на нас штукатурка может упасть. Но почему параллельно они не переживают за безопасность людей, которым они сейчас продают квартиры в якобы аварийном доме? Мы до последнего были уверены, что на нас никто в суд не подаст. Это же полный абсурд, – говорит Григорий Лукашов. – Но в мае 2018 года на нас реально подает в суд Департамент имущества города Москвы, потому что мы уклоняемся от освобождения аварийного дома.

В это же время в здание въехала студия красоты, и судя по всему, обосновалась надолго. Хозяева поставили новую дверь, повесили вывеску, запустили рекламу, в которой приглашают клиентов "в уютный будуар в ЦАО с собственным паркингом, теплой атмосферой и обнимашками". Аварийным этот дом владельцы салона не считают. Информация о дальнейшей судьбе здания у всех разная, как это часто бывает, когда речь идет о недвижимости в центре Москвы. Все суды Лукашовы и их соседи проиграли. Решения были в пользу Департамента имущества. Сначала был суд Мещанского района, потом городской – апелляционный, скоро будет кассационный.

– В суде слушали представителя ДГИ, а нашего защитника останавливали, – жалуется Татьяна Лукашова. – В Мещанском суде просто была постановка, мы могли бы там и не присутствовать. Уже все было решено. Получается, что в отношении Департамента имущества законы действуют, суд на их стороне, а на нас они не распространяются.



– Судья хамски разговаривала с нашим адвокатом. У меня была надежда, что я выиграю, если приду с юристом, документами и все грамотно оформлю. Но никто ничего не читал и не слушал, – вспоминает Григорий Лукашов. – Когда наш адвокат сказал, что я хочу выступить, судья Мещанского районного суда на это не отреагировала и ушла выносить решение. То есть они отбирали у меня квартиру и не дали мне даже слова сказать. Почему-то не назначили судебную оценку квартиры. На вопрос судьи, продаются ли в доме площади, юрист Департамента имущества ответил, что у них такой информации нет. Хотя все очевидно.

В Жилищном кодексе – небольшой перечень оснований, которые позволяют изъять помещения у собственника. Это можно сделать либо для государственных и муниципальных нужд, либо в связи с признанием многоквартирного дома подлежащим сносу и реконструкции. В этом случае орган, принявший такое решение, обязан предъявить собственникам квартир соответствующие документы. В данном случае их жильцам не показали.



– Судьба дома еще не определена. То ли он будет реконструирован, то ли он будет сноситься. В соответствии с законом, до принятия решения о судьбе здания, собственники выселению не подлежат, – утверждает адвокат Дмитрий Куцев. – Поскольку решение об однозначном изъятии в пользу государства данного помещения не принято, выселение является незаконным. На Департамент имущества Москвы законом возложена обязанность предоставить собственникам несколько вариантов отселения. И они вправе выбирать. Между тем, был представлен лишь один вариант. Ситуация, когда предлагают выбирать один вариант из одного является прямым нарушением закона. Квартиры в доме активно продолжают продаваться. Если дом аварийный, зачем же они его продают? У нас есть глубокая убежденность, что единственной целью этого выселения является, на самом деле, незаконное обогащение неких лиц. Мы не можем этого доказать, но по факту происходит именно так.



– При Лужкове здесь, в центре, тоже было страшно жить. Слышал, было много убийств из-за недвижимости на Рождественском бульваре, – рассказывает Григорий Лукашов. – А это рядом с нами. При Собянине, конечно, такого криминала нет. Войны идут в судах. Но на всякий случай я купил себе огнетушитель. Мало ли, спалят квартиру, хотя надеюсь, до этого не дойдет. Дом уже как будто под что-то готовят. Недавно все свободные квартиры очистили от мусора и не опечатали. Штукатурят верхние этажи фасада. На днях приходил комендант, спрашивал, когда мы будем переселяться, и сообщил, что на наш подъезд уже нашелся инвестор.



– Это глупости, выдумки. Если придет какой-то инвестор, то людей оповестят письмом или какое-то собрание будет проводиться, – отвечает на это Семен Макаров, главный специалист ГУП "М.Прогресс" – организации, которая следит за состоянием 12-го дома в Колокольниковом переулке. – По моим сведениям, это здание пойдет под реновацию. А мусор из пустующих квартир вывезли для того, чтобы не было гадюшников. Мы это сделали в целях гигиены.



Григорий Лукашов искал похожие случаи в судебной практике Москвы. Но не нашел ни одного судебного процесса, где бы фигурировал аварийный дом, из которого одни граждане выселяются, а другие одновременно вселяются. Григорий считает, что косвенные улики – продажа, аренда квартир – говорят о том, что здание сохранят и полностью отремонтируют.



– Они просто лишают меня моей частной собственности, – возмущается Григорий Лукашов. – Грубо говоря, они могут прийти в любой дом и сказать: "Выселяйся!" Мы пишем Сергею Собянину, жалуемся, что департамент нас незаконно выселяет, что нас обманывают. Но потом наши заявления как-то спускаются вниз. И тот самый человек, который нас выселяет, нам и отвечает. Пишет, что он нас не обманывает.



По словам жильцов, частью помещений в доме сейчас распоряжается инвестор – ООО "Азимут-СП". Представитель этой компании, Александр, который не захотел называть свою фамилию, сообщил следующее:

– Решение по дому не принято, мы пока ждем. Сносить его не будут, под реновацию он не попадает. Что с ним будет, мы не знаем. К квартирам и их жильцам мы отношения не имеем, у нас – нежилые помещения. Это наша собственность, мы их купили у правительства Москвы и сейчас сдаем. Мы действуем по закону. Мы осваиваем эти площади, нас все устраивает.

На юридическое сопровождение первого суда Лукашовы потратили 150 тысяч рублей, на следующие два – еще по 75 тысяч рублей. Их семья состоит из двух человек: сын и пенсионерка-мать. Говорят, что для них это очень большие деньги, брали их в кредит. Недавно они потратили еще 120 тысяч, чтобы подать в суд на правительство Москвы и на Сергея Собянина. Лукашовы считают, что по закону ни один чиновник, даже мэр Москвы не может их выселить, не предоставив документы о том, что дальше будет происходить с домом.



– Лукашовы теряют в деньгах, теряют хороший район, – комментирует ситуацию политик, председатель "Партии перемен" Дмитрий Гудков. – Людям даже не предложили выкупить квартиры. По закону в качестве альтернативы в случае выселения необходимо предлагать еще и денежную компенсацию. Жильцы теряют большие деньги и при этом проигрывают суды. Потому что понятно, чьи это суды и на чьей стороне они выступают. Лукашовы как-то нашли деньги на судебные издержки, а многие москвичи просто не смогут. Эта история демонстрирует, как город относится к собственности жильцов. И я хочу предупредить всех жителей Москвы, что дальше будет реновация. В ходе нее таких домов будет сотни, а может и тысячи. И проконтролировать, чтобы все было честно, невозможно. Всегда государство будет занижать стоимость квартир из выселяемых домов и будет предлагать людям что-то худшего качества. Если сейчас мы не обратим внимания на проблему Лукашовых, не отобьем их и не поможем, эти истории будут продолжаться в ходе реновации.