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Общество

Лишают собственности. Как московская семья борется за квартиру

Григорий и Татьяна Лукашовы

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Семья Лукашовых 40 лет жила в доме недалеко от Цветного бульвара в центре Москвы. Департамент городского имущества потребовал, чтобы они из этого района переселились, потому что "здание аварийное и идет под снос". Так же поступили со всеми собственниками. Обычная ситуация, но одновременно с выселением старых жильцов в "аварийный" дом стали заезжать новые. И новоселы уверены, что здание сносить не будут. Однако Лукашовых и их соседей чиновники настойчиво пытаются из этого же дома выселить, уже в судебном порядке.

В нескольких минутах ходьбы от Цветного бульвара есть уникальный дом. Если верить документам Департамента имущества Москвы, часть этого здания находится в аварийном состоянии, а другая – полностью пригодна для проживания, и квартиры в ней продаются.

– Вот две квартиры на одной лестничной площадке, – показывает Григорий Лукашов, житель дома 12 в Колокольниковом переулке. – Соседей из квартиры слева выселяют из-за того, что помещение аварийное. А квартиру справа на этом же этаже недавно продали новым собственникам, они делают ремонт. Получается, в их части лестничной площадки здание аварийным не является.

Почти всех старых собственников квартир из этого дома уже переселили. Осталось только две семьи, которые отчаянно не хотят покидать место в центре столицы, где они давно живут. Лукашовых и их соседей ДГИ сейчас пытается выселить через суд. Жильцы вспоминают, что на их дом уже покушались при Юрии Лужкове. В 2003 году здание признавали аварийным и хотели снести, а на его месте возвести новостройку. Но начались митинги москвичей против реконструкции этих кварталов. Все затихло, и жильцов не трогали до 2017 года, пока о них не вспомнила команда Сергея Собянина.

– В 2017 году приклеили на квартиры бумажки. Сообщили, что таким-то распоряжением идет выселение, и за это отвечает Департамент городского имущества, – вспоминает жительница дома, 69-летняя Татьяна Лукашова. – Потом к нам пришла делегация из пяти человек с двумя полицейскими и представителем Департамента. Предлагали подписать документы, ссылались еще на "лужковское" распоряжение, которым дом был признан аварийным. В готовом заявлении, под которым жильцы должны были поставить подпись, было написано: "отселение жилого дома, подлежащего сносу".

Дом в центре Москвы, якобы подлежащий сносу
Дом в центре Москвы, якобы подлежащий сносу

– Нам дали квартиру совсем в другом районе. Из центра мы переехали на проспект Вернадского, в Юго-Западный административный округ, – рассказывает бывшая жительница дома номер 12 в Колокольниковом переулке Евгения Комогорцева. – В новых домах ужасная слышимость. Слышно, что говорят соседи, как они ходят. Здесь плохой ремонт. В старом доме на Колокольниковом переулке были капитальные стены, там такой слышимости не было. Если бы можно было остаться на прежнем месте, мы бы остались. Здание не было аварийным. Как-то приезжала комиссия из ЖЭКа, они надеялись увидеть, как проваливаются потолки, но там все было идеально. О том, что будут делать с этим домом дальше, нас в известность никто не ставил.

– Мы тоже собирались смотреть другие квартиры. Нам предлагали на Нижегородской улице, – рассказывает Григорий Лукашов. – Мы посмотрели, нам не понравилось. Например, то, что окна выходят на трубы, на какую-то промзону. Я живу в центре, а они переводят нас к метро "Римская". Наш район дороже, но они оценили наш квадратный метр в 210 тысяч рублей, а в соседнем доме квартиры – 320 тысяч за квадратный метр. Независимые риелторы говорят, что наша квартира стоит 15–16 миллионов рублей, а Департамент городского имущества оценил ее в 11 миллионов. Получается, они дают за квартиру примерно на 5 миллионов меньше ее реальной стоимости. Сначала говорили, что мы можем отказаться от варианта на Нижегородской, но потом стали настаивать, что мы обязаны брать только эту квартиру. Я спросил: "А что вы сделаете, если откажемся?" Представитель Департамента имущества сказал: "Пойдем в суд". Этот разговор был в марте, а летом в нашем доме "под снос" зачем-то сделали ремонт. Осенью 2017 года начались продажи квартир. Есть справка Росреестра, которая это подтверждает. Тут уже встал вопрос, как можно меня выселять, одновременно продавая квартиры в этом доме?

Дальнейшие события Григорий Лукашов характеризует как "сюр и бред". Он спрашивал чиновников, почему его выселяют, а на первых этажах дома при этом идет ремонт и продаются помещения. На что ему ответили, что "нижние этажи действительно продаются, а верхние будем сносить". Такой же вопрос жильцы задали главе управы Мещанского района Дмитрию Башарову.

– Этим вопросом занимается Департамент городского имущества. Я просто не расселяю, – сообщил Дмитрий Башаров, – поэтому мне сейчас сложно прокомментировать эту ситуацию. Единственное, я могу сделать запрос и все уточнить.

В официальном письменном ответе Управы на обращение жильцов говорится следующее: "Сроки проведения капитального ремонта, отселения или сноса дома по адресу Колокольников переулок дом 12 распорядительными документами правительства Москвы не определены".

– Допустим, нас выселяют из-за того, что заботятся о нашей безопасности, боятся, что на нас штукатурка может упасть. Но почему параллельно они не переживают за безопасность людей, которым они сейчас продают квартиры в якобы аварийном доме? Мы до последнего были уверены, что на нас никто в суд не подаст. Это же полный абсурд, – говорит Григорий Лукашов. – Но в мае 2018 года на нас реально подает в суд Департамент имущества города Москвы, потому что мы уклоняемся от освобождения аварийного дома.

Григорий Лукашов показывает на отремонтированные помещения на первом этаже здания
Григорий Лукашов показывает на отремонтированные помещения на первом этаже здания

В это же время в здание въехала студия красоты, и судя по всему, обосновалась надолго. Хозяева поставили новую дверь, повесили вывеску, запустили рекламу, в которой приглашают клиентов "в уютный будуар в ЦАО с собственным паркингом, теплой атмосферой и обнимашками". Аварийным этот дом владельцы салона не считают. Информация о дальнейшей судьбе здания у всех разная, как это часто бывает, когда речь идет о недвижимости в центре Москвы. Все суды Лукашовы и их соседи проиграли. Решения были в пользу Департамента имущества. Сначала был суд Мещанского района, потом городской – апелляционный, скоро будет кассационный.

– В суде слушали представителя ДГИ, а нашего защитника останавливали, – жалуется Татьяна Лукашова. – В Мещанском суде просто была постановка, мы могли бы там и не присутствовать. Уже все было решено. Получается, что в отношении Департамента имущества законы действуют, суд на их стороне, а на нас они не распространяются.

– Судья хамски разговаривала с нашим адвокатом. У меня была надежда, что я выиграю, если приду с юристом, документами и все грамотно оформлю. Но никто ничего не читал и не слушал, – вспоминает Григорий Лукашов. – Когда наш адвокат сказал, что я хочу выступить, судья Мещанского районного суда на это не отреагировала и ушла выносить решение. То есть они отбирали у меня квартиру и не дали мне даже слова сказать. Почему-то не назначили судебную оценку квартиры. На вопрос судьи, продаются ли в доме площади, юрист Департамента имущества ответил, что у них такой информации нет. Хотя все очевидно.

Салон, открывшийся на первом этаже
Салон, открывшийся на первом этаже

В Жилищном кодексе – небольшой перечень оснований, которые позволяют изъять помещения у собственника. Это можно сделать либо для государственных и муниципальных нужд, либо в связи с признанием многоквартирного дома подлежащим сносу и реконструкции. В этом случае орган, принявший такое решение, обязан предъявить собственникам квартир соответствующие документы. В данном случае их жильцам не показали.

– Судьба дома еще не определена. То ли он будет реконструирован, то ли он будет сноситься. В соответствии с законом, до принятия решения о судьбе здания, собственники выселению не подлежат, – утверждает адвокат Дмитрий Куцев. – Поскольку решение об однозначном изъятии в пользу государства данного помещения не принято, выселение является незаконным. На Департамент имущества Москвы законом возложена обязанность предоставить собственникам несколько вариантов отселения. И они вправе выбирать. Между тем, был представлен лишь один вариант. Ситуация, когда предлагают выбирать один вариант из одного является прямым нарушением закона. Квартиры в доме активно продолжают продаваться. Если дом аварийный, зачем же они его продают? У нас есть глубокая убежденность, что единственной целью этого выселения является, на самом деле, незаконное обогащение неких лиц. Мы не можем этого доказать, но по факту происходит именно так.

– При Лужкове здесь, в центре, тоже было страшно жить. Слышал, было много убийств из-за недвижимости на Рождественском бульваре, – рассказывает Григорий Лукашов. – А это рядом с нами. При Собянине, конечно, такого криминала нет. Войны идут в судах. Но на всякий случай я купил себе огнетушитель. Мало ли, спалят квартиру, хотя надеюсь, до этого не дойдет. Дом уже как будто под что-то готовят. Недавно все свободные квартиры очистили от мусора и не опечатали. Штукатурят верхние этажи фасада. На днях приходил комендант, спрашивал, когда мы будем переселяться, и сообщил, что на наш подъезд уже нашелся инвестор.

– Это глупости, выдумки. Если придет какой-то инвестор, то людей оповестят письмом или какое-то собрание будет проводиться, – отвечает на это Семен Макаров, главный специалист ГУП "М.Прогресс" – организации, которая следит за состоянием 12-го дома в Колокольниковом переулке. – По моим сведениям, это здание пойдет под реновацию. А мусор из пустующих квартир вывезли для того, чтобы не было гадюшников. Мы это сделали в целях гигиены.

Григорий Лукашов искал похожие случаи в судебной практике Москвы. Но не нашел ни одного судебного процесса, где бы фигурировал аварийный дом, из которого одни граждане выселяются, а другие одновременно вселяются. Григорий считает, что косвенные улики – продажа, аренда квартир – говорят о том, что здание сохранят и полностью отремонтируют.

– Они просто лишают меня моей частной собственности, – возмущается Григорий Лукашов. – Грубо говоря, они могут прийти в любой дом и сказать: "Выселяйся!" Мы пишем Сергею Собянину, жалуемся, что департамент нас незаконно выселяет, что нас обманывают. Но потом наши заявления как-то спускаются вниз. И тот самый человек, который нас выселяет, нам и отвечает. Пишет, что он нас не обманывает.

По словам жильцов, частью помещений в доме сейчас распоряжается инвестор – ООО "Азимут-СП". Представитель этой компании, Александр, который не захотел называть свою фамилию, сообщил следующее:
– Решение по дому не принято, мы пока ждем. Сносить его не будут, под реновацию он не попадает. Что с ним будет, мы не знаем. К квартирам и их жильцам мы отношения не имеем, у нас – нежилые помещения. Это наша собственность, мы их купили у правительства Москвы и сейчас сдаем. Мы действуем по закону. Мы осваиваем эти площади, нас все устраивает.

В квартире Евгении Соколовой – огромная дыра в потолке
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На юридическое сопровождение первого суда Лукашовы потратили 150 тысяч рублей, на следующие два – еще по 75 тысяч рублей. Их семья состоит из двух человек: сын и пенсионерка-мать. Говорят, что для них это очень большие деньги, брали их в кредит. Недавно они потратили еще 120 тысяч, чтобы подать в суд на правительство Москвы и на Сергея Собянина. Лукашовы считают, что по закону ни один чиновник, даже мэр Москвы не может их выселить, не предоставив документы о том, что дальше будет происходить с домом.

– Лукашовы теряют в деньгах, теряют хороший район, – комментирует ситуацию политик, председатель "Партии перемен" Дмитрий Гудков. – Людям даже не предложили выкупить квартиры. По закону в качестве альтернативы в случае выселения необходимо предлагать еще и денежную компенсацию. Жильцы теряют большие деньги и при этом проигрывают суды. Потому что понятно, чьи это суды и на чьей стороне они выступают. Лукашовы как-то нашли деньги на судебные издержки, а многие москвичи просто не смогут. Эта история демонстрирует, как город относится к собственности жильцов. И я хочу предупредить всех жителей Москвы, что дальше будет реновация. В ходе нее таких домов будет сотни, а может и тысячи. И проконтролировать, чтобы все было честно, невозможно. Всегда государство будет занижать стоимость квартир из выселяемых домов и будет предлагать людям что-то худшего качества. Если сейчас мы не обратим внимания на проблему Лукашовых, не отобьем их и не поможем, эти истории будут продолжаться в ходе реновации.

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