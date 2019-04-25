В Москве задержан по подозрению в получении крупных взяток начальник одного из отделов Федеральной службы безопасности Кирилл Черкалин. Ещё двое его бывших подчинённых были задержаны по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

СМИ сообщают о том, что Черкалин возглавлял отдел специализирующийся на банковском секторе в управление по борьбе с экономическими преступлениями. Двое его задержанных подчинённых - Дмитрий Фролов и Андрей Васильев - ранее были уволены из подразделения со службы по компрометирующим обстоятельствам.

Черкалин входит в комиссию по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия. Информация об этом размещена на сайте Росфинмониторинга.