Басманный суд Москвы отправил под домашний арест одного из богатейших людей России, главного акционера банка "Югра" Алексея Хотина, сообщает ТАСС. Его подозревают в хищении 7,5 миллиардов рублей, он был задержан сегодня утром.

В июле 2017 года банк "Югра", входивший в 30 крупнейших кредитных организаций России по объемам активов, лишился лицензии. Перед этим Центробанк ввёл в нем внешнее управление. В банке это решение назвали незаконным, отменить его потребовала Генеральная прокуратура России.

ЦБ несколько раз обращался в правоохранительные органы по поводу проблем "Югры", сообщает РБК со ссылкой на документы временной администрации. Регулятор обращал внимание МВД на сделки, направленные, по его мнению, на вывод активов.

Алексей Хотин занимает 154-е место в рейтинге богатейших людей России по версии журнала Forbes. Издание оценивает его состояние в 700 миллионов долларов.