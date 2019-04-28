Фрагменты любовной речи. Эфир в 18.05

Архив писем жены поэта Леонида Аронзона опубликован в издательстве Барбарис. Презентация прошла в Москве, в Центре Вознесенского.

Маргарита Пуришинская писала мужу, поэту Леониду Аронзону, во время разлук. Это послания из отпусков, экспедиций и больниц, лирический дневник звезды ленинградского неподцензурного мира.

Рита как арбитр вкуса, писательница классического эпистолярного жанра и новатор ХХ века. Женский язык времен оттепели и поэтический ответ Аронзона. Письма Риты как психическое зеркало поэтики Аронзона: романтический дискурс и телесность.

Семейный альбом: судьба советских евреев, детей первого поколения революционной интеллигенции. Черта оседлости и "дело врачей". Текст Маргариты Пуришинской с точки зрения истории литературы и феминистской теории.

Документальный перформенс и репертуарное поведение героев. Экзистенциальная трагедия пары Аронзон-Пуришинская. Фрагменты фильма Максима Якубсона “Имена” с киноархивом семьи.

Обсуждают литературоведы Ольга Виноградова и Павел Успенский, редакторы книги. В записи критик Валерий Шубинский и режиссер документального кино Максим Якубсон.

Ведет программу Елена Фанайлова