США запретили въезд в страну премьер-министру Чечни

Власти США запретили въезд в страну председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву, его супруге Сапият Шабазовой и ближайшим родственникам, говорится в заявлении Госдепартамента.

В своем заявлении Госдепартамент ссылается на международное расследование в рамках московского механизма ОБСЕ. В нём говорится о серьёзных и продолжительных нарушениях прав человека: преследованиях, произвольных или незаконных арестах или задержаниях, пытках, насильственных исчезновениях и внесудебных казнях в Чечне. Американские чиновники утверждают, что располагают достоверной информацией о причастности Хучиева к пыткам

Госдеп призвал власти России привлечь к ответственности всех должностных лиц, которые несут ответственность за нарушения прав человека в Чечне, включая главу правительства.