Архангельский суд отменил запрет на "антимусорный" референдум

Архангельский областной суд признал незаконным постановление регионального собрания депутатов о запрете референдума против ввоза московского мусора. Суд обязал областную избирательную комиссию зарегистрировать инициативную группу по проведению референдума. Решение может быть обжаловано в Верховном суде России.

Депутаты Архангельского областного собрания дважды блокировали проведение "антимусорного" референдума, признавая формулировки вопросов плебисцита, противоречащими федеральному законодательству. Против референдума активно выступал и глава областной прокуратуры. Он утверждал, что проведение голосования ограничивает права губернатора, в ведении которого находятся вопросы, связанные со строительством полигонов по переработке бытовых отходов.

С иском в суд обратилась председатель инициативной группы по проведению референдума Елена Калинина. По мнению заявителей, ответчики – областная избирательная комиссия и региональное законодательное собрание - препятствуют прямому волеизъявлению граждан. Инициаторы референдума хотят опередить губернатора Архангельской области Игоря Орлова, пока он не заключил необходимое для начала работы мусорного полигона соглашение с Москвой.

Правительство Москвы и губернатор Архангельской области Игорь Орлов осенью объявили, что создают экотехнопарк "Шиес", и подписали инвестиционное соглашение об этом. Стоимость проекта оценена в 10,5 миллиардов рублей. С июля 2018 года на станции Шиес идёт строительство полигона для московского мусора, несмотря на отсутствие разрешения и технического проекта. Администрация ближайшего к Шиесу поселка Урдома просила признать уже возведенные конструкции самостроем и через суд пыталась добиться их сноса. Но суд в иске отказал.

В течение 20 лет в Шиес собираются привезти более 10 миллионов тонн бытовых отходов.Шиес расположен в возвышенной и заболоченной местности, откуда около 150 ручьев стекают в реку Вычегда, которая впадает в Северную Двину.

Местные жители настаивают, что строительство незаконно и может привести к экологической катастрофе. С августа в Архангельской области не прекращаются митинги и другие акции протеста против ввоза московского мусора в регион.