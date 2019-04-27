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Рожденные после СССР

Возраст и труд: живость ума против мудрости

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Меняет ли новая философия труда старые ценности работодателей?

Новую философию труда и старые ценности работодателей обсуждаем с руководителем группы стратегического планирования Media Direction Group Ириной Фетисовой, заместителем генерального директора кадрового холдинга АНКОР Татьяной Баскиной и студентом магистерской программы НИУ ВШЭ Константином Крестьяном.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

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