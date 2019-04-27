Возраст и труд: живость ума против мудрости

Новую философию труда и старые ценности работодателей обсуждаем с руководителем группы стратегического планирования Media Direction Group Ириной Фетисовой, заместителем генерального директора кадрового холдинга АНКОР Татьяной Баскиной и студентом магистерской программы НИУ ВШЭ Константином Крестьяном.
Ведет программу Тамара Ляленкова.
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