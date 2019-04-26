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Путин утвердил 15 показателей эффективности губернаторов

Президент России Владимир Путин на встрече губернаторами (архивное фото)

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Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы руководителей регионов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе обозначены 15 показателей, по которым будут оценивать эффективность работы губернаторов. Первым пунктом в нём идет уровень доверия к власти и лично к президенту. В списке также есть такие показатели как производительность труда, уровень зарплат, качество окружающей среды и дорог и естественный прирост населения.

До 1 июня 2019 года администрация президента должна разработать и представить методику расчета уровня доверия. Доклад о значениях показателей необходимо ежегодно предоставлять до 1 марта. Указ вступает в силу со дня подписания.

О разработке новых показателей оценки работы глав регионов стало известно в конце 2018 года. Предыдущие критерии эффективности, принятые в 2017 году, состояли из 24 пунктов. В том перечне было больше экономических критериев, а первым пунктом тогда шла ожидаемая продолжительность жизни.

По мнению экспертов, из всех новых критериев расчёту поддается только производительность труда. "Реальное измерение доверия населения — нормальные выборы", сказала "Коммерсанту" директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич..

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