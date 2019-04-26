О педофилах – после Пасхи. Фильм Озона выходит со скандалом

Фильм Франсуа Озона "По воле божьей" о католических священниках-педофилах и их жертвах россияне увидят только после Пасхи: кинопрокатчики утверждают, что выход фильма на экраны был перенесен по просьбе Министерства культуры, причем рекомендация пришла в тот же день, на который была запланирована премьера.

Геннадий Устиян

То есть кинотеатры сеансы расписали, люди собрались в кино, и у нас светское государство.

Антон Долин

Прокат фильма Франсуа Озона "По воле божьей" сдвинут с 25 апреля (сегодня) на 29 апреля. Цитирую письмо прокатчиков:

"Министерство культуры РФ порекомендовало перенести релиз фильма «По воле божьей» Франсуа Озона с 25 на 29 апреля, после православной Пасхи. Официальное объяснение причины переноса релиза от Министерства культуры не получено.

Релиз «По воле божьей» Франсуа Озона был запланирован на 25 апреля (четверг). Днем 25 апреля представители Министерства культуры попросили нас перенести дату начала проката фильма Ф.Озона «По воле божьей» на 29 апреля. Письменного разъяснения Министерства или отказа в выдаче удостоверения не поступало".

В фильме, как вы понимаете, ничего богохульного нет в помине (его главный положительный герой - верующий). Просто это фильм о священниках-педофилах.

Уж даже и не знаю, что пытается нам сообщить Минкульт о Русской Православной церкви. То есть, знаю, но побаиваюсь произнести это вслух.

Виктор Матизен

Пишут, что Минкульт без объяснений рекомендовал прокатчику перенести выход фильма Франсуа Озона «По воле божьей» о священниках-педофилах с 25 на 29 апреля, то есть после православной Пасхи.

В доме повешенного не говорят о верёвке?

Вадим Рутковский

Короткое высказывание на злобу дня - почему у нас всё так.

Вот минкульт порекомендовал прокатчикам не показывать "По воле Божьей" до Пасхи. И дистрибьюторы - что сделали? Подняли шум, что минкульт защищает французских педофилов и включает запрещенную Конституцией цензуру? Нет, перенесли, конечно, прокат.

В школе, когда какое-нибудь ссыкло оправдывало свой поступок: "Мне Миша сказал так сделать", учителя резонно замечали: "А если бы Миша тебе с крыши сказал прыгнуть, ты бы тоже прыгнул?"

В нашем кинобизнесе бы прыгнули.

Виктор Нехезин

даже не знаю, что лучше: первый канал, испугавшийся женщины-спикера, или вот это.

Андрей Плахов

В свое время НТВ имело проблемы с показом "Последнего искушения Христа" Мартина Скорсезе на страстной неделе, но это хоть как-то можно понять. В фильме Озона никак не затрагиваются христианские святыни, а разоблачаются (причем на основе документальных фактов) священники-педофилы и церковные функционеры, которые их покрывают. Показано, какой вред они наносят верующим, в итоге отторгая от веры. Но, оказывается, перед праздником -- не время об этих паршивых овцах. Закрываем глаза и празднуем с сознанием собственной безгрешности.

Максим Павлов

А мне нравится это абсолютно магическое мышление, согласно которому после Пасхи священная педофилия аки дым да исчезнет от лица огня.

Наталья Нусинова

История повторяется. В 1926 году режиссеров Г.Козинцева и Л.Трауберга обязали снимать "Шинель" в рекордные сроки, чтобы выпустить фильм перед Пасхой. Но тогда это имело видимо противоположную цель - отвлечь народ от религиозного праздника.

Кацярына Панасюк

У нас в Беларуси через пару дней после премьеры сняли с показа "Код да Винчи". ОЧЕНЬ попросили наши католики. Так что клерикалов везде хватает, увы.

Алексей Добржицкий

А что, если дело в том, что сейчас идёт страстная неделя великого поста, и посещение увеселительных заведений, к коим причисляется и кино, строго запрещено. А среди сотрудников минкульта, судя по всему, множество православных поклонников творчества Ф.Озона, и этим людям с тонким и противоречивым внутренним миром ну никак не хотелось бы пропустить премьеру!)

Дмитрий Орденарцев

А мне нравятся такие новости от Минкульта, как по мне, они только привлекают больше внимания к фильмам, которые надо посмотреть))) Мы легко могли бы пропустить мимо «Праздник» Красовского, например.

Катя Холопова

Если на тему этих непростых и токсичных отношений снять кино или там сериал, будет драма века: «Мединский и культура вообще».

В Минкульте утверждают, что перенос показа не связан с Пасхой - компания-прокатчик A-one films поздно подала документы на получение прокатного удостоверения, в то время как картина, по мнению чиновников, нуждается в дополнительной экспертизе, которая должна установить, с каким возрастным рейтингом выпускать ее на экраны. Между тем в некоторых кинотеатрах, по данным МБХ-Медиа, показ все же начался.

Выход фильма на экраны сопровождался сложностями и во Франции - помимо того, что он затрагивает болезненную для общества тему, фильм снят по материалам реальных событий, и одному из священников, о которых он рассказывает, суд еще предстоит, указывает Андрей Плахов в рецензии, опубликованной в газете Коммерсантъ:

Известный склонностью к изощренным жанровым перевертышам и мистификациям, режиссер-пересмешник на сей раз представил серьезную социально-критическую хроникально-репортажную докудраму на горячем материале. В ее основе — скандал вокруг священника-педофила Бернара Прейна и крышевавшего его лионского архиепископа кардинала Филиппа Барбарена, одного из приближенных к Святому престолу и ватиканской элите; сюжет включает также историю формирования протестной организации La Parole Liberee силами жертв сексуального аппетита демонического священника.

Впервые Озон вторгается своим художественным инструментом (кстати, сначала фильм задумывался документальным) в реальную, происходящую во Франции борьбу, которая еще далеко не завершена. В марте 2019-го состоялось судебное слушание по делу Барбарена, и он был приговорен к полугодовому сроку условно, после чего во второй раз обратился к понтифику с просьбой освободить его от должности. Прейна, процесс над которым еще впереди, подал иск, чтобы воспрепятствовать выходу в прокат фильма Озона, но получил отказ. И все же картина (в количестве трехсот копий) вышла на две недели позже запланированной даты, что во Франции случается крайне редко.

В интервью "Медузе" Франсуа Озон утверждает, что фильм могли и запретить:

— Насколько реальной была опасность запрета фильма?

— Более чем реальной. В частности, из-за моего желания сохранить подлинные имена. Но для меня это было принципиально: мне хотелось подчеркнуть, что это происходило и до сих пор происходит на самом деле, я ничего не выдумал. И Франция все-таки — страна свободы слова и свободы творчества. Эти свободы были на одной чаше весов, а на другой — презумпция невиновности людей, еще не осужденных официально. Прейна, правда, все признал еще 30 лет назад, и кардинала Барбарена давно атаковали. Поэтому я надеялся, что картину не запретят. Именно так и произошло. Я верил во французскую юриспруденцию и оказался прав. А если бы картину запретили, то для репутации католической церкви это бы стало еще более сокрушительным ударом, чем сам процесс Прейна.