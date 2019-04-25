Министерство культуры рекомендовало перенести начало проката в России фильма Франсуа Озона "По воле божьей" с 25 на 29 апреля из-за православной Пасхи. В картине рассказывается о том, как жертвы педофилии борются в суде с католическими священниками. Об этом сообщается в письме прокатчика фильма, его цитирует в фейсбуке журналист Антон Долин.
"Министерство культуры РФ порекомендовало перенести релиз фильма после православной Пасхи. Официальное объяснение причины переноса релиза от Министерства культуры не получено", — цитирует Долин письмо прокатчика. Он не называет название компании, но фильм указан в портфеле прокатчика A-One Films.
27 апреля верующие ряда православных церквей, в том числе Русской православной церкви отмечают главный христианский праздник — Пасху. По мнению Долина, в фильме Озона ничего оскорбительного для христиан нет. Министерство культуры перенос проката не комментировало.
- В апреле Министерство культуры перенесло начало проката с 9 на 10 мая фильма Павла Лунгина про Афганскую войну "Братство". Картину обвинили в недостаточном патриотизме ветераны спецслужб и член Совета Федерации, её было решено не показывать в День Победы.
- В январе 2018 года Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у комедии "Смерть Сталина" Армандо Иануччи. После закрытого просмотра общественный совет ведомства постановил, что экранизация одноимённого французского комикса "не несет исторической ценности" и в нём оскверняется советская символика.
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