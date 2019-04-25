Министерство культуры рекомендовало перенести начало проката в России фильма Франсуа Озона "По воле божьей" с 25 на 29 апреля из-за православной Пасхи. В картине рассказывается о том, как жертвы педофилии борются в суде с католическими священниками. Об этом сообщается в письме прокатчика фильма, его цитирует в фейсбуке журналист Антон Долин.

"Министерство культуры РФ порекомендовало перенести релиз фильма после православной Пасхи. Официальное объяснение причины переноса релиза от Министерства культуры не получено", — цитирует Долин письмо прокатчика. Он не называет название компании, но фильм указан в портфеле прокатчика A-One Films.

27 апреля верующие ряда православных церквей, в том числе Русской православной церкви отмечают главный христианский праздник — Пасху. По мнению Долина, в фильме Озона ничего оскорбительного для христиан нет. Министерство культуры перенос проката не комментировало.