Вера и разум

Религиозное и светское, наука и религия, человек и закон. Что такое традиционные и новые религии? Почему государство карает Свидетелей Иеговы? Представление о религиозном сектантстве как политически устаревшее.

Что такое секьюризация религий? Новый иррационализм в научных и паранаучных теориях. Какую роль в русской истории и современных представлениях о геополитике играет фигура Катехона, или Удерживающего? Что такое плебисцитарная демократия и как она связана с сакрализацией фигуры правителя? Кто такие плоскоземельцы?

Связь между священным и государством, религией и политикой. Конвенциональная догма и неудовлетворенность ею. Сменяемость власти как теологическая проблема и религиозный вопрос. Кто такие мученики национализма? Коллективное возмущение и поддержание иерархий.

По мотивам конференции (Банные чтения) издательства и журнала “Новое литературное обозрение” “Между разумом и верой: светская и религиозная культуры в постмодерных обществах”.

Обсуждают философы Дмитрий Узланер (редактор журнала “Государство, религия, церковь в России и за рубежом”) и Григорий Юдин (руководитель программы “Политическая философия” МВШСЭ, Лаборатория экономико-социологических исследований ВШЭ). В записи – религиовед, историк Борис Фаликов (Центр изучения религии РГГУ), филолог и антрополог Ольга Христофорова (РГГУ, РАНХиГС), историк и этнолог Виктор Шнирельман (Институт этнологии и антропологии РАН), философ Алексей Зыгмонт (Институт философии РАН).

Ведет программу Елена Фанайлова